Crece la familia Salvatierra en nueva versión de Los ricos también lloran

El 21 de febrero se estrena la nueva versión de Los ricos también lloran, en la que el actor Diego Klein es el protagonista juvenil, como Santiago hermano menor de Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli).

“En esta nueva trama, el papel de Santiago, que no existía en la versión de 1979, es creado para darle un plus a la fuerza que tiene Luis Alberto; voy como el protagonista juvenil para reforzar y tener un vínculo en escena”, dice Diego Klein.

Adelantó que en la trama, “somos la familia millonaria, los Salvatierra, mi mamá es Alejandra Barros, como Daniela y mi papá Guillermo García Cantú, don Alberto Salvatierra, tengo un hermano mayor, Luis Alberto, de quien recibo actitudes de envidias y malos tratos.

“Entre los hermanos va haber una clara y férrea rivalidad en el seno de la familia. A mí, mis padres me quieren más por el ser el hijo chico, con sentimientos nobles y buenos”.

En un receso de las grabaciones de Los ricos también lloran de Carlos Bardasano, acepta Klein que “ésta es una historia clásica preciosa, mi personaje, a pesar de ser millonario, busca dirigir las empresas de sus padres para conocer el movimiento y su personal y pagar lo justo y hacer justicia donde haya malos entendidos.

“Habrá momentos en la trama que no soy Santiago Salvatierra, sino el empleado Santiago Hinojosa, apellido que lo tomo de mi mamá, que se va a vivir en el barrio de donde salió Mariana, la protagonista. En carne viva sentiré lo que es ser un empleado de la familia Salvatierra que producen alimentos enlatados. Mi fin es acercarme al personal, saber cómo funciona la empresa familiar y en un momento determinado tomar las riendas, pero con una preparación tanto de campo como de conocimientos financieros”.

Para el actor, su personaje tiene una personalidad noble. “Quiere aprender a dirigir las empresas Salvatierra con justicia, honestidad y no sólo por hacer dinero. En el camino de empresario, voy hacia el camino de un héroe, de un justiciero, al descubrir lo que requiere un líder de este emporio”.

Los ricos también lloran al llegar al canal Las estrellas en el horario estelar de las 21:30 horas el 21 de febrero, una semana después de su estreno en Univisión, el 14 de febrero.

“Siento muchísima emoción, representa un sueño para mí haber entrado a esta producción, de una gran dimensión de drama, lo que me conmueve y me gusta, no siempre se tiene tanta suerte en el trabajo, siento que es mi mejor oportunidad y mi primera telenovela en mi carrera, ya que vengo de una serie en España, Servir y proteger”, finalizó.