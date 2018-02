Cristina Rodlo debuta en serie de Amazon

Con apenas siete años de carrera, la mexicana Cristina Rodlo ha pasado por el teatro, el cine y la televisión, y es este último espacio el que le ha ofrecido la mayor oportunidad en su corta carrera. La actriz originaria de Torreón, Coahuila, se prepara para comenzar las filmaciones de la serie Too Old To Die Young, donde compartirá créditos con Miles Teller (Whiplash) y estará bajo la dirección Nicolas Winding Refn (El demonio neón).

“Trabajar con él es un sueño para la mayoría de los actores y tener la oportunidad de formar parte de esta serie conformada por grandes actores es todo un sueño hecho realidad”, comenta Cristina, quien interpretará a una latina en esta serie que significa el debut televisivo del cineasta danés que en 2011 fue reconocido como Mejor Director en el Festival de Cannes por su cinta Drive.

“Ya conocía su trabajo desde hace tiempo y me encantaba: los colores, su sutileza, su cuidado. Había visto sus películas como El demonio neón que me habían fascinado. Ahora imagínate que el proyecto es con Amazon, la dimensión que eso implica”, comparte Cristina que pasó por un fuerte proceso de casting.

“En un principio hice dos escenas y un monólogo. Después tuve otro casting donde hice el mismo monólogo en inglés y español, traduciendo todo al momento. Luego tuve varios llamados con Nicolas, uno por Skype, hasta que personalmente me dijo ‘hemos visto a más de 500 personas, créeme que somos muy afortunados de haberte encontrado’. No podía pedir más”, comparte Cristina.

Too Old To Die Young será una serie dividida entre el crimen y el drama ubicada en Los Ángeles. “La historia se basa en asesinos que matan gente por matar y que terminan dando la vuelta al matar a los malos, convirtiéndose en un tipo Robin Hood”, explica la actriz que ha participado en series como Dos Lunas y El Vato.

Antes de comenzar las filmaciones de este nuevo proyecto, Cristina se prepara para el estreno de Miss Bala, el remake estadounidense de la exitosa cinta mexicana. “Esta cinta no es tan parecida a la original, esta tiene un tono americano y va más hacia la visión femenina. Mi personaje ni siquiera existe en la original y aquí es una de las protagonistas”, comenta.

La cinta que cuenta con la dirección de Catherine Hardwicke (Crepúsculo) tiene previsto su estreno tanto en Estados Unidos como en México para el primer semestre de este año.