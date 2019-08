Cristina Rodlo se adentra a una historia desconocida en The Terror: Infamy

Después de ser dirigida por Catherine Hardwicke (Crepúsculo) en el remake estadounidense de Miss bala y haber protagonizado la serie Too old to die young creada y dirigida por Nicolas Winding Refn, galardonado en Cannes por su cinta Drive, a Cristina Rodlo le pasó algo por la cabeza: “¿Qué supera eso?”.

La respuesta fue Ridley Scott, el icónico director de filmes como Blade Runner, Alien o Gladiador, quien es el productor ejecutivo de The Terror: Infamy, segunda parte de una antología de historias de miedo que estrena hoy a las 22 horas por AMC y donde participa la actriz mexicana dando vida a Luz.

Pero The Terror: Infamy no es sólo una historia de miedo, asegura su protagonista. ¿Qué tiene de diferente? “Todo –responde orgullosa–. Es una historia donde los protagonistas son japonenses, estadounidenses y una mexicana, para uno de los canales más importantes en EU en horario estelar. Hasta la piel se me pone chinita porque es algo que no pasa”.

“Pero también está la historia que trata, porque es algo que no se había contado antes, muy pocos saben lo que pasó en los campos de detención en Estados Unidos y lo que le hicieron a los japoneses o a los americanos, por lo menos es algo que yo no lo sabía ni había escuchado”, explica Rodlo.

Y es que The Terror: Infamy se ubica en la Segunda Guerra Mundial donde suceden algunas misteriosas muertes en una comunidad japonés-estadounidense, pero a la vez retrata la división y la xenofobia entre japonenses o estadounidenses debido a la coyuntura política.

The Terror: Infamy cuenta también con las actuaciones de Derek Mio, Kiki Sukezane, Shingo Usami y George Takei / Foto: Cortesía

“Al menos en Latinoamérica uno ve la Segunda Guerra Mundial como algo lejano, hasta Europa. Pero cuando sabes y te das cuenta que hicimos algo muy parecido (a los campos de concentración) tan cerca de nosotros, piensas que esto se debe saber porque creo que la única manera de no repetir la historia es reconociendo nuestros errores. Y es muy necesario que el mundo sepa”, señala.

La actriz que participó en la serie El vato no puede evitar señalar las coincidencias entre la época de la Segunda Guerra Mundial y lo que sucede ahora: “De alguna u otra manera está ocurriendo lo que sucedió hace 70 años y es muy duro porque uno piensa que esto es algo nuevo que nunca había pasado, pero no, en realidad es algo que estamos volviendo a hacer, cometiendo el mismo error”, apunta.

Para Cristina Rodlo “el mayor error que estamos cometiendo es pensar que somos diferentes y seguimos discriminando a las otras ‘razas’, lo entrecomillo porque somos una misma raza humana y lo que afecta a uno en Japón también me afecta a mí de cierta forma”, señala.