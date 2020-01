Cristina Rodlo vive su sueño en Hollywood

Para Cristina Rodlo lo que ha ocurrido durante el último año en su carrera no es más que un sueño hecho realidad. Hace una década comenzó su trabajo como actriz con algunas participaciones especiales en series de televisión. Luego sus trabajos fueron más recurrentes en producciones como Vuelve temprano, con Gabriela de la Garza y Carlos Ferro.

Con El Vato, serie que co protagonizó junto a El Dasa y que se llevó el Emmy Internacional, Cristina tuvo su primer acercamiento internacional, mismo que consagró con su participación en la serie The terror, producción de AMC donde tuvo un acercamiento con el mundo sobrenatural.

El año pasado, Rodlo protagonizó la serie de Amazon Prime Video Too old to die young, historia creada por el director ganador de Cannes Nicolas Winding Refn (Drive y El demonio neón). Ahora la actriz estrenó esta semana en Estados Unidos 68 whiskey, una serie de CBS Studios y Paramount Network que también cuenta con la producción ejecutiva del dos veces ganador del Oscar, Ron Howard.

“Imagínate lo que significa para mí como actriz esto; estoy sumamente feliz de estar en este proyecto”, comenta Rodlo, quien señala que esta serie aborda la historia de un grupo de médicos de combate del ejército estadounidense denominado 68 whiskey, “somos tres amigos, dos hombres y yo; servimos al ejército americano en pleno Afganistán”.

Pero en la historia, Rosa Álvarez, su personaje, no es una mujer propiamente estadounidense, sino una mexicana que desde pequeña vivió allá y que se convirtió en lo que hoy conocemos como una dreamer. “Ella vive un momento muy difícil porque a su familia la están deportando del país”.

“Cuando ella entra al ejército le prometen la ciudadanía americana, pero debido a la situación política que vive este país se la quieren quitar y deportar, cuando Rosa está sirviendo en el ejército. Entonces entra en un conflicto personal, espiritual y también laboral de por qué está aquí, por qué está peleando por un país que no quiere ni a su familia ni a ella tampoco, que ni siquiera la ven”, explica la actriz.

Para Cristina Rodlo, la serie estrena en un momento coyuntural donde la discusión sobre los migrantes es un tema constante. “La serie se mete mucho a analizar la situación política actual que ocurre en Estado Unidos, donde a los dreamers les quieren quitar sus derechos, como a ella que la quieren deportar a su país cuando está sirviendo a su ejército. Es importante contar esta historia por ello, por ver ese lado de los dreamers, de los latinos en general, de los seres humanos que vienen a este país buscando un mejor futuro”.

Aunque las oportunidades en Estados Unidos han crecido en el último año, la actriz no deja los proyectos mexicanos de lado: “Nunca he dejado este mercado y quiero seguir abriéndome puertas acá, sería absurdo porque México es la puerta para todo Latinoamérica y lo que se hace aquí se ve en toda la región”, dice.

Por ello es que hace unos días estrenó la cinta Perdida, película en cartelera que protagoniza junto a Paulina Dávila y José María de Tavira, con la dirección de Jorge Michel Grau, y donde interpreta a Fabiana, una chica que luego de conocer a Eric (José María de Tavira), un famoso director de orquesta decide comenzar una relación amorosa y quedarse con él, a pesar de la desaparición de Carolina, su ex novia (Paulina Dávila).

Cristina Rodlo además estrenará en marzo El vestido de la novia, donde incursiona en el cine de terror. Además, adelanta que este año tendrá otras producciones en las que participará, tanto en Estados Unidos como en México: “Estoy ahora en el momento indicado, un momento de felicidad plena, donde puedo trabajar ahora en varias series y una películas estadounidenses y compaginarlas con México; entonces creo que estoy viviendo mi sueño”.