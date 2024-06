Cristo Fernández debuta como escritor con un cortometraje

GUADALAJARA.- Tras el éxito que tiene como actor y recientemente como productor, Cristo Fernández ahora debuta como escritor.

Con el fin de convertirse en un artista completo, Fernández apostó por el desarrollo de historias cortas; pero no descarta en algún momento aventarse a escribir un largometraje.

Gracias a la colaboración de los hermanos Barragán, Álex y Diego, Fernández logró filmar “Cuidando Rancho”, un cortometraje que cuenta la vida de un joven campesino que busca tomar el control de su vida, influenciado por un life coach y sus consejos que lo llevan a tomar decisiones dudosas.

Gossip FICG 39: Álex de la Iglesia alista un nuevo thriller

“Me fue muy bien, lo hicimos en 48 horas y esperamos que nos sirva como pitch para desarrollar un largometraje sobre esta historia. Hasta el momento, el corto es una comedia, un niño que tiene sus problemas de adolescente y tiene un guía motivador que lo ayuda y pues ahí soy yo”, comentó Fernández en entrevista con El Sol de México.

Por el momento, aún no se tiene fecha de estreno del corto, en el que también actúa, o el foro donde podría debutar.

El tapatío volvió a su tierra natal para la edición 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde presenta dos películas: “Sisters” y “Corina”, en competencia en diferentes categorías. Ambas son óperas primas, la primera de Mar Novo, mientras que la segunda es de Úrsula Barba.

“En ‘Sisters’, las protagonistas emprenden un viaje y buscan un milagro, pero al final se dan cuenta que, el milagro es el viaje. Es un dramedy, tiene un muy bonito mensaje sobre el poder femenino. Mi personaje es ‘Kin’, un botánico que, sin saber, al ayudar a las hermanas también se ayuda a sí mismo”, dijo.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

En el caso de ‘Corina’, es un drama que explora la agorafobia. Fernández coprotagoniza con Naian González Norvind. El filme cuenta la historia de una mujer que no sale del perímetro de su casa, trabaja y consigue sus víveres en dicho lugar, sin embargo, tras un error laboral, se verá obligada a emprender un viaje con el objetivo de salvar su trabajo. Éste cuenta con mensajes de valentía y lucha por los anhelos.

Finalmente, al cuestionarlo sobre su participación en la nueva cinta “Venom: The Last Dance” donde supuestamente hará a un bartender, el actor no quiso dar información. “De eso no puedo hablar”, dijo.