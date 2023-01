Critics Choice Awards 2023: Sigue la premiación minuto a minuto

Critics Choice Awards celebran su edición 28

Los Critics Choice Awards celebran su 28ª edición de premios desde Los Ángeles, California, con una ceremonia que reconoce lo mejor del cine y la televisión y que tiene como favorito al filme "Everything Everywhere All at Once", que encabeza sus nominaciones con 14 de ellas.

Entre los mexicanos nominados están Gullermo del Toro con "Pinocho", Gónzales Iñárritu por "Bardo" y Diego Luna, por "Andor".