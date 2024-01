Critics Choice Awards 2024 en vivo: expertos premian lo más destacado del cine y la tv

A pocos minutos de que inicie la ceremonia, más nominados se hacen presentes

Bradley Cooper, quien está nominado a Mejor Director por la cinta Maestros, también desfiló por la alfombra a pocos minutos de que empiece la ceremonia, detrás de él también pasó Steven Yeun, quien podría ser premiado esta noche como Mejor actor en una serie limitada o película para tv por la serie Beef. La estrella de The Last Of Us, Bella Ramsey también pasó por la alfombra para asistir a la premiación donde podría llevarle un galardón a Mejor Actriz en una serie dramática por dicha serie.

