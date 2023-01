Critics Choice Awards le hacen justicia a Better Call Saul en su despedida

Creada en 2015, con 43 nominaciones al Emmy y seis temporadas, Better Call Saul, fue reconocida por primera vez en una entrega de premios en la 28 edición de los galardones de la Critics Choice Association.

La trama recibió estatuillas a Mejor Serie de Drama, Mejor Actor en la categoría para Bob Odenkirk y Mejor Actor de Reparto en Serie de Drama a Giancarlo Esposito.





“Nos han homenajeado realmente, son una audiencia increíble. Lo que hacemos es una colaboración, el trabajo en equipo se lleva a cabo a través de los años, terminamos de grabar hace tiempo y los extraño mucho”, dijo Peter Gould, el guionista de la serie.

“Hace seis años me ofrecieron este increíble rol, fue un riesgo muy grande, el increíble personaje fue apoyado por los mejores escritores y el mejor equipo”, dijo Odenkirk al recibir su premio.

Daniel Radcliffe triunfó en la categoría de Mejor Actor en Serie Limitada o Película para Televisión por Weird: The Al Yankovic Story, sin embargo, el británico no asistió a la ceremonia.

Amanda Seyfried venció a Julia Roberts y sus demás contrincantes en la categoría de Mejor Actriz en Serie Limitada por The Dropout, también ganadora del premio a Mejor Serie Limitada.

Mejor Actriz y Actor de Reparto lo ganaron Paul Walter Hauser por Encerrado con el diablo y Niecy Nash-Betts por Dahmer. Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer.

Congratulations to Paul Walter Hauser, winner of the #CriticsChoice Award for Best Supporting Actor in a Limited Series or TV Movie.#BlackBird #CriticsChoiceAwards pic.twitter.com/Gf7ipxnJHR — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 16, 2023

“Quiero agradecer por este momento divino, agradecer a los críticos por su elección. Cuando visualicé ser actriz, me veía en drama, pero me recomendaban estar en la comedia; le pregunté a mi mamá: ‘¿no crees que sea buena actriz dramática?’, me contestó: ‘la verdad no, pero puedes serlo, encuentra la mejor escuela y yo trabajaré para pagarla’. Todo lo que necesitas es alguien que te apoye. A todos los que dudaron les diré con humildad en su cara, que esta mujer negra sí lo pudo hacer”, dijo Niecy.

“Amo a todo mi equipo, gracias por tu paciencia y amor a mi esposa, mi hijo, en abril estará llegando otro niño. Gracias a todo el equipo, y antes de irme, gracias a los que creyeron en mí, no estaría aquí sin ellos”, agregó Hauser.

Jennifer Coolidge ganó como Mejor Actriz de Reparto en Serie de Drama, por The White Lotus. “No soy de ninguna de las partes del país, soy de todos lados, quiero decirles gracias, a todas esas personas allá afuera que hayan perdido la esperanza, la esperanza te da inspiración y esto no se termina, la inspiración no termina hasta que estemos muertos”, agradeció Coolidge.

En las categorías Mejor Actor y Actriz de reparto en una serie de comedia Henry Winkler por Barry y Sheryl Lee Ralph por Abbott Elementary, que también ganó como Serie de Comedia.

“Amo hacer comedia, que las personas se sientan reconocidas, que disfruten en casa, disfrutamos mucho este trabajo, quisimos mostrar maestros y maestras en Estados Unidos, se están recaudando algunas donaciones, estamos muy agradecidos”, expresó Quinta Brunson, la creadora y protagonista de la serie.

“Cada no, cada rechazo, es un motivo para seguir. Esta industria, cuando tenía 19 no dudó en decirme que no había lugar para mí. Como una actriz de reparto, estoy bien apoyada por un equipo increíble, por un personal estupendo, por productores fantásticos que se ponen a trabajar todos los días. La gente no tiene que amarlos o gustarles, ni que respetarlos, pero cuando se miren al espejo más bien ustedes son los que tienen que sentirse a gusto con lo que ven, tienen que gustarse ustedes”, aseguró Sheryl.

En cuanto a las categorías de Mejor Actor y Actriz de comedia, los premios fueron para Jean Smart por Hacks, y Jeremy Allen White, por The Bear.

“Gracias a todos, qué honor estar aquí, los admiro a todos ustedes, gracias a los Critics, me siento tan feliz de estar aquí, nuestro show que me encanta es un ensamble y amo a mi elenco muchísimo, todos son increíbles, tengo mucha suerte de tenerlos, me siento el tipo con más suerte del mundo, quizás lo sea. Muchas gracias”, expresó White.

La estatuilla a Mejor Actriz en una serie de Drama, se la llevó Zendaya, quien no asistió a la gala.





