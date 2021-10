Cruz Rendel investigó sobre acoso cibernético para su papel en "Vencer el pasado"

Con la premisa que Vencer el pasado llega a su gran final el próximo 5 de noviembre, en su trama siguen boyantes las acciones hechas sin pensar de uno de los personajes claves Eleazar, interpretado por el actor Cruz Rendel.

“Como Eleazar soy el causante de todo el escarnio hacia Mariluz, quien es mi novia, y sin medir consecuencias coloqué en las redes fotografías de ella semidesnuda en la intimidad. las cuales se viralizaron en su perjuicio e hicieron que cambiara el curso de su vida”, describe Rendel.

En entrevista con El Sol de México dice que como Eleazar siente culpa de lo hecho no sólo a Mariluz, sino a otras parejas que convivieron con él:

“Gracias a Rosy Ocampo, tuve un personaje tan complejo en mis manos que lo esculpí para la televisión. Ventilé una situación muy complicada en las redes sociales, de verdad, muy compleja, donde sin que dejes de ser de mediana edad o grande, por igual se ve uno involucrado con el linchamiento digital, a veces por amor confiamos en las personas equivocadas y nos puede ir muy mal con sus acciones y nos ponen en situaciones adversas.

“Fue un reto muy grande, el personaje me orilló a investigar de cerca con situaciones reales, para conocer la situación con las redes sociales que son aliadas, para buscar, estudiar o socializar, pero no caigas en una situación grave porque el linchamiento es atroz de gente que ni te conoce como fue el caso de Mariluz, una niña de buenos sentimientos, noble, que cae en la trampa de Eleazar, al proponerle la experiencia de grabar uno de sus momentos de intimidad. Ella lo hace por amor y él la exhibe en las redes por despecho con funestas consecuencias”.

El actor, a través de su personaje, ya vive su castigo, porque gracias a la Ley Olimpia, las mujeres a quienes engañó colocando sus fotos semidesnudas en las redes, lo denunciaron y pagará sus culpas.

“Aquí lo más importante es decirle a la sociedad, que tengan mucho cuidado con su privacidad. No tienes que ceder a complacer a otra persona en su momento si no estás de acuerdo. Y de lo contrario saber las consecuencias que pueden venir después. Es real, nos dejamos guiar por el momento. Hoy en la actualidad muchos y muchas tienen un aparato móvil y se creen con el derecho de exponer una vida que no es pública y que pueden verla millones de personas.

“Todo esto genera en las jovencitas suicidios y traumas psicológicos. Por lo anterior es muy importante que todos como sociedad sepamos que ya existe la Ley Olimpia, que nos puede defender y ayudar, proteger, ver nuestro caso, investigar y llegar con el agresor. Las personas que están viviendo una situación similar, no desistan y anímense a denunciar, hoy por hoy, al hacerlo se va a hacer justicia hacia sus personas”, detalla Cruz.

Vencer el pasado, es una telenovela de Rosy Ocampo, una ventana no sólo para hablar de las redes sociales mal utilizadas que son un linchamiento masivo de las personas, además toca el tema de la inclusión de la comunidad LGBT+, así como el empoderamiento femenino con el fin de alcanzar los máximos cargos de las empresas familiares y más. La gran final el 5 de noviembre próximo.