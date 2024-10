¿Cuáles son los errores y virtudes de Francis Ford Coppola? El cineasta se sincera en el FICM 2024

MORELIA. Francis Ford Coppola es un narrador nato. Su discurso es fluido, su voz un poco baja, pero a él lo que le gusta es contar historias y más cuando está frente a los periodistas.

El director de 85 años, creador de obras cinematográficas como “El padrino”, “La ley de la calle”, “Drácula” y “Apocalipsis ahora”, lleva una conversación amable y familiar en la que reveló cuáles son sus tres grandes habilidades.

“Todos recibimos muchos dones. No siempre son los que queremos. Así que, como cineasta, recibí tres: tengo una buena imaginación, estoy dispuesto a seguir trabajando una y otra vez hasta mejorar y, como tercero, mis películas son un poco visionarias, como que predicen el futuro”, aseguró en entrevista el hombre que decidió invertir su fortuna para financiar “Megalópolis”, su más reciente filme que tuvo un presupuesto de 120 millones de dólares.

“El talento que Roman Polanski, o Steven (Spielberg), y otros cineastas tienen, es que pueden ver toda la película en una hermosa totalidad. Yo no tengo ese talento. Así que, en cambio, tengo que reescribir cien veces, pero piensa, si haces que el guion mejore un uno por ciento cada vez que lo reescribes, y lo reescribes cien veces, significa que es un 100% mejor”, aseguró.

Su entusiasmo por el cine lo lleva a revelar cuáles son sus dos próximos proyectos, aunque primero asegura, tendrá que buscar cómo financiarlos, pues después de “Megalópolis” se quedó sin dinero.

“Uno está basado en una novela de Edith Wharton, una gran escritora estadounidense, la que escribió ‘La edad de la inocencia’ (1920), se trata de la obra ‘The Glimpses of the Moon’ y es algo un poco caprichoso, me gustaría hacer con música y baile, todo hecho en Europa.

“Y luego tengo un proyecto realmente grande, que probablemente será mi última película, que quiero hacer como un cine en vivo”, dijo.

-Haciendo una reflexión sobre sus más de seis décadas de carrera, ¿de qué se arrepiente Francis Ford Coppola?

“Solo dos cosas. Una de ellas. Me arrepiento de que cuando hice ‘Golpe al corazón’ escuché a personas que amo, como Vittorio Storaro, yo tenía la intención de rodar esa película 10 minutos a la vez, en vivo y él quería poder detenerse e hice lo que él quería, y eso fue un error. Debí haberla rodado de la manera en que la había ensayado y planeado”, reveló sobre la cinta musical que estrenó en 1982 y tuvo poco éxito de taquilla.

“La otra cosa de la que me arrepiento es de no dejarles a ustedes (las nuevas generaciones) una manera más fácil de obtener dinero para hacer su primera película. Es muy difícil conseguir el dinero para hacerlas”.

La historia de "Megalópolis" y la idea de vivir en una jungla amigable

Eso lo sabe bien Coppola, quien tuvo que invertir su propia fortuna para poder filmar “Megalópolis”, el filme más ambicioso de su carrera y porque el que ha recibido críticas desfavorables.

La cinta que une ciencia y filosofía, con una dirección progresista y un guion que trabajó durante décadas, lo reescribió unas 300 veces.

Pero fiel a su idea, a su historia y a si mismo, el cineasta no deja de defender su trabajo.

Dice que si tuviera la oportunidad de crear su propia ciudad utópica, sin duda, se inclinaría por llenarla de vegetación, un lugar donde la humanidad se desarrollara entre una verdadera jungla, claro, con tecnología inmersa.

“Cuando empezamos a construir ciudades, tratamos de construir algo que durara, así que construimos con piedra, con concreto y acero, y luego con concreto reforzado con acero. Pero nada dura más que el ADN.

Foto: Fernando Maldonado / El Sol de Morelia

“Me gusta la idea de hacer lo que (el arquitecto Antoni) Gaudí hizo en Barcelona, excepto que, en lugar de tener edificios de cemento que parecen haber crecido, yo digo, hagámoslo crecer de verdad, influyamos en la naturaleza para darnos una jungla viviente, pero hecha como una colaboración entre nosotros, los árboles y el bosque”, afirmó el cineasta.

“En otras palabras, vivamos en piñas gigantes y flores, pero que sean amigables con nosotros, para que la ciudad en la que vivamos nos guste. Que si está lloviendo, se cierre como en la cinta Megalópolis y cuando hace sol, se abre. Que vivamos en una jungla que sea nuestra amiga. Me gusta esa idea. Así es como lo haría”, agregó el también guionista y productor.

Esa es parte de la premisa de su nueva cinta, la creación de una ciudad utópica a cargo del arquitecto Cesar Catilina, personaje interpretado por Adam Driver. Un científico que quiere reconstruir su ciudad tras un desastre devastador. La cinta unifica la ciencia y la filosofía con una dirección progresista.

En los setentas intentó levantar el filme, en los ochentas y en los dosmiles. La idea se concretó hace apenas un lustro, cuando decidió invertir su dinero en la creación de este largometraje.

“No tenía idea de cómo abordar lo que quería, iba a ser una historia de la conspiración catalana, un conflicto entre el alcalde de esta nueva ciudad de Roma y este artista. En un momento incluso tomé cien hojas de papel y les puse un título, y decía ‘Francis Ford, Megalópolis’, eran solo páginas en blanco.

“Así que comencé a escribir y era terrible y dije: ‘está bien, lo escribiré de nuevo’, fue un proceso que duró varios años hasta que empecé a pensar, bueno, tal vez podría ser una historia de amor, o tal vez haya una hija.

“Conocí a una famosa diseñadora de ropa, y su hija era una chica hermosa, andaba con una mujer y había muchos artículos en los periódicos sobre la hija de esta famosa señora y pensé, ¿y si fuera el alcalde, y él tuviera una hija y siempre la mencionaran en los periódicos, y él la avergonzara? Entonces, ya sabes, tomas lo que ves y lo tomas de tu propia vida. Toma prestado cualquier cosa, cámbialo un poco e intenta arreglarlo”, reveló el director.

Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Talia Shire y Laurence Fishburne son actores que completan el elenco del filme, mismo que tuvo su pre estreno nacional en la edición 22 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), y el jueves 24 llegará a salas de cine comercial.