Cubana Albita regresa con disco nuevo y nominación al Latin Grammy

“A veces cuando estoy en un evento y leo mi biografía digo ¡Dios mío como he trabajado!”, asegura la cantante cubana Albita quien se encuentra nominada a un premio Grammy Latino por su disco Acústica como Mejor Álbum de Autor.

Con alrededor 50 años de trayectoria musical, la cantante de 57 años decidió hacer un disco de sus composiciones en el que recuerda sus comienzos y demuestra que uno de sus grandes talentos también está en la composición.

“El disco es una vuelta a mis inicios como trovadora, mis padres fueron poetas de música campesina cubana, yo me crie en el verso, , he podido hacer música bailable y para entretener, pero quería rescatar muchas canciones que yo sigo escribiendo y esa fue la sorpresa de estar nominada al lado de grandes compositoras”, explica la cantante en entrevista telefónica con El Sol de México.

Para la cantante, lo más importante es ser fiel a las raíces al estilo propio y, aunque no ha sido fácil, desde su punto de vista, es eso lo que la ha llevado hasta donde está ahora.

“El mundo cambia las cosas cambian hay modas que te quieren arrastrar, pero yo creo que yo no puedo, yo admiro mucho la música de mi país. Yo me crie en una casa de música campesina, no hacerla sería traicionar a mi madre, o a mi abuelo, olvidarme de ello, parte de ello es conservar tu esencia es conservar muchas cosas de tu vida, aunque no quiere decir que no puedes evolucionar”, explica.

De esa manera, Acústica se fue construyendo poco a poco bajo una fuerte elección de temas, “porque tengo muchísimas canciones pero busque las que todavía pudieran ser sones guajiras, juagar un poco con la tradición cubana y al mismo tiempo que se hicieran más actuales, una fusión muy sencilla y sutil”.

Entre sus últimos proyectos, están algunos musicales escritos por ella, como el caso de Carmen la cubana, inspirado en la ópera de George Bizet, Carmen, y asegura llevar las riendas que dos proyectos más de los que espera sea en México el primer lugar en el que se estrene.

Cuando se le cuestiona sobre sus nuevas inquietudes musicales, la cantante contesta que son “¡todas las del mundo!”, y además de sus múltiples presentaciones para lo que resta del año, Albita se prepara la premiación de los Grammy a la que considera “es uno de los pocos lugares todavía importantes para la música”.