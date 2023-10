El sueño de Cristian Arteaga, “Kinky” por ser locutor de radio comenzó hace 10 años, siendo becario de una de las estaciones de radio más importante de música pop de la Ciudad de México, se llamaba “97,7, La #1 en éxitos”. Exploró el área de diseño gráfico, fue “community manager” para diversos artistas, publirrelacionista en música y años después, logró ser voz de Claro Música y Tecate, esto le abrió las puertas a más cosas que realmente le apasionaban, y así abrió su propia agencia de publicidad donde ofrecía servicios de promoción a artistas en desarrollo, videoclips, estrategia de redes. El locutor recientemente incursionó en Wipy TV, un medio de comunicación con impacta a más de 30 millones de personas al mes y se puede ver en todas las pantallas del suburbano, metro, metrobús, foodcourts, weworks, mexibús, entre otros.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Soy extrovertido, cumplido y con firmeza en mis desiciones, que por más tiempo que me tenga que tardar para cumplir una meta, no me desespero y tomo el riesgo.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Personalmente mido la felicidad por metas cumplidas y palpables. Tener a mi familia saludable y crecimineto gradual, profesionalmente.





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Ser intenso, laboralmente y personalmente, y hasta en realciones soy intenso, lo vivo tan al día, tan emocional que suele espantarse la gente. jajaja

Cultura Cuestionario Proust: Abraham Boba

¿Y el que más te desagrada de los demás?

Cuando la gente no es clara y neta sobre lo que piensa y quiere, no me gusta. Me gustan las netas.





¿Tu gran miedo?

Los juegos mácanicos jajaja





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Feliz y enfocado en mis proyectos personales.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Viajar a ciudades random. Ya sea solo o acompañado. No lo pienso y vuelo a donde el destino diga. O comprar tenis (sneakers) edición limitada jajaj me encantan.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

El perdón. Muchas personas se derrumban porque no han tenido perdón de alguien o de algo y creo que el perdón debe de venir de uno mismo, abrazarse y no esperar que vengan a dartelo o pedirtelo.

Cultura Cuestionario Proust: Diego Ridolfi (Fármacos)

¿La persona viva a la que más admiras?

Mi madre, siempre ha estado ahí para apoyar cada sueño.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Creo que los politicos, nadie en particular, pero creo que siempre ven por sus beneficios antes que el pueblo. No esta padre.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Es curioso pero tengo demasiadas muy cagadas.

Vemos, estaría padre, jalas, noooombre, fiesta?, vamos a un concierto, ¿qué haces?, Anba dormido, Beba, andaba chato, quéeeeeeee!!.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Cuando una verdad hará daño a una persona, no esta padre, pero si le haces mas daño con la verdad, es justificable para levantar el animo y puead continuar. Siempre es bueno tener un apoyo que te aliente aunque sea con una mentira.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La lealtad, sin duda.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

El compromiso y empatía.

Deportes Cuestionario Proust: Andrea Dorantes

¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi madre.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Cuando entre pro primera vez a una cabina de radio, por allá de hace 12 años.





¿Qué talento te gustaría tener?

Poder cantar jaja estaría padre.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Mi intensidad por cumplir.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Llegar a ser locutor, me tarde 10 años en lograrlo y que me tomarán enserio para poder ponerme al aire. Es como BOOOM.





¿Dónde te gustaría vivir?

Madrid. Amaría.

Cultura Cuestionario Proust: Nora González

¿Cuál es tu bien más preciado?

La carrera que estoy formando, es lo mas preciado para mi.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

¡WOOOO! Gran pregunta. Dios, me agarran en curva. Lo tengo que pensar. Jajaja





¿Tu pasatiempo favorito?

Ver seríes y peliculas en cualquier plataforma. Tengo el gran talento de descurbir peliculas malisimas y las disfruto. jajaja





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Un perrito, tan leales y divertidos.





¿Cómo te gustaría morir?

De cualquier forma, menos en un avión o en un juego mecanico. Sería horrorozo.





¿Tienes un lema?

Si, tengo dos frases que ocupo en mi vida.

1.- Yo actuo, la cago y después pienso.

2.- Una vez adentro, no queda más que moverte. Aplica en todo. (Ya sé, suena super naca, pero con eso he cerrado conferencias que he dado y el contexto es que ya se en relaciones, trabajo, amistades, etc… una vez que estas dedntro, tienes que escalar hasta tu objetivo).