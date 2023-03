Cuestionario Proust | Roberto Mendoza (Panóptica)

Ha sido una de las figuras prominentes de la escena electrónica mexicana desde finales de los ochentas, cuando cofundó la banda Artefakto. A finales de los noventas fue parte del colectivo Nortec y en 2001 fue invitado por el prestigioso locutor John Peel a realizar una sesión para la BBC de Londres, donde algunos de sus discos fueron editados por el sello Certificate 18. Tras separarse de Nortec creó la Orquesta Panóptica, que es una banda para sus shows en vivo, además del nombre con el que ha publicado tres discos de larga duración.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Soy introvertido y reservado, parece que no lo fuera pero es la verdad.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Realmente no creo que exista la felicidad perfecta, pero aún así creo que hay momentos en que volteas a ver donde estás y con quién, y te causa una sonrisa interna.





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

La indiferencia, de repente me cuesta trabajo ser empático pero es algo en lo que trabajo día a día.

¿Y el que más te desagrada de los demás?

La gente presuntuosa y soberbia, aunque me muerda un poco la lengua por esta última.





¿Tu gran miedo?

Sentirme atrapado o incapaz de seguir adelante.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Satisfecho y relajado, no siempre puedo decir esto pero realmente en este momento así me siento.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Me gusta el ocultismo, no lo practico pero me parece fascinante, intento leer lo más posible sobre ello.

¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

Según palabras de otros soy muy meticuloso, de hecho a veces me impide terminar cosas a tiempo.





¿La persona viva a la que más admiras?

Daniel Miller, es increíble lo que ha logrado con su sello Mute y todo empezó con un par de canciones que compuso en The Normal.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Gente como Luisito Comunica, que como cientos o miles de "influencers" no aportan nada a la juventud, a la sociedad, ni a nadie.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Lo que escucho hoy ya lo escuché antes, lo que escuché antes nunca lo he vuelto a escuchar.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Cuando intento no hacer sentir mal a alguien o si no quiero formar parte de algo que no me interesa.

¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Creo que la honestidad, ser directo y no andar con rodeos.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Al igual que el hombre, la honestidad, es una cualidad difícil de encontrar.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi familia, no hay nada más grande que el sentimiento por mi esposa e hijos, bueno también incluyo a mis gatos.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

No soy una persona nostálgica, siempre creo que lo mejor está por venir.





¿Qué talento te gustaría tener?

El de ser director de cine y hacer filmes como los de Lynch, Cosmatos o Winding Refn.

Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Nada, Todo lo malo que he tenido se ha convertido en algo que me ha ayudado a ser mejor, tenemos que aprender de los errores para cambiar.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Traspasar fronteras con la música, por ejemplo recuerdo estar en Rusia caminando y que pasó un auto con una canción mía, no lo podía creer.





¿Dónde te gustaría vivir?

Sin pensarlo dos veces, en Italia, amo su comida, su gente, sus lugares, su estilo. Como dice la canción de Hidrogenesse: “Vuelve conmigo a Italia, que estoy empezando a olvidarla”.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi colección de discos, tanto de viniles como de CDs, en realidad no tengo muchos pero he seleccionado muy bien cada compra a través de los años y me encanta poder escucharlos sabiendo que ni en Spotify existen.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Con Los futuristas como Luigi Russolo, que tenían un gran concepto artístico que luego se fue a la mierda con el fascismo, me identifico mucho con ellos.

¿Tu pasatiempo favorito?

Ver fútbol y películas, amo sentarme y desconectarme por dos horas.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Cualquier tipo de ave que pueda volar.





¿Cómo te gustaría morir?

De algo fulminante que no sea prolongado; no tienes por qué hacer sufrir antes a quienes te quieren.





¿Tienes un lema?

Eres tan bueno como tu último proyecto.