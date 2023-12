Cuestionario Proust: Tino Fernández (Ex Parchís)

Constantino "Tino" Fernández, nació en Barcelona en 1967 y fue la “ficha roja” del grupo español Parchís entre 1979 y 1983. Después de grabar varios discos y películas con ellos, inició una trayectoria como solista, aunque sin el mismo éxito. Luego se dedicó a la renta de limusinas, a los estudios de grabación y al periodismo deportivo. En 2014 fue invitado para grabar una canción con la banda mexicana Código Zero, a quienes acompañará este 12 de diciembre en un concierto llamado “La culpa es de los 80s”, en el Lunario del Auditorio Nacional.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Siempre he preferido que sea la gente que me conoce bien la que responda este tipo de cuestiones, mis padres, mis amigos, uno puede pecar de falsa modestia al hablar de sí mismo. Eso sí, quienes tienen un conocimiento profundo de mi persona, que no son muchos. En cualquier caso estoy orgulloso de mi capacidad de asombro.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

El AMOR , amor sincero, completo y absoluto, permanente. Si es que ya lo decían Los Beatles, “…all we need is LOVE…”





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Estoy bastante contento conmigo, me llevo muy bien, no soy ni mucho menos perfecto, pero me acepto y me quiero tal cual. Quizá preferiría controlar más mi “pronto”, las reacciones viscerales poco meditadas





¿Y el que más te desagrada de los demás?

La mentira, la falsedad, la hipocresía, no puedo com eso





¿Tu gran miedo?

Que un día me faltarán mis padres. Sé que es un proceso natural por el que todos pasaremos antes o después, pero la idea de no poder besarlos nunca más, de no darles las gracias, y no poder decirles cuánto los quiero, eso sí me aterra





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Expectante, excitado, volver a reencontrarme con el público mexicano el próximo 12/12 en el Lunario del Auditorio Nacional me tiene feliz





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

No creo ser una persona extravagante, más bien al contrario, me gustan las cosas simples y sencillas





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

“El trabajo dignifica” (…al jefe) Vivir para trabajar?, no, gracias, trabajar para vivir lo mejor posible, eso sí

¿La persona viva a la que más admiras?

A mi padre. Admiro a la gente sincera, y feliz, son raras Avis en los tiempos que nos toca vivir





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Cualquiera que no valore la vida del semejante, y lamentablemente la actualidad nos ofrece un montón de nombres de lo más despreciables





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

“Deu meu senyor” (Señor Dios mío, en catalán) Es una coletilla que uso a menudo a modo de asombro, de decepción, y es llamativo la utilización de la frase al no ser creyente ni practicante, supongo que se debe a mi educación católica y a la devoción de mis padres.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

No recurro, no sé mentir y nunca me ha interesado aprender





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La sinceridad

¿Y la que más te gusta en una mujer?

Exactamente la misma, la sinceridad





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

La propia vida y todo lo que ofrece cada día





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Aunque soy una persona afortunada y bendecida con las personas y los acontecimientos que han formado parte de mi vida hasta hoy, lo mejor siempre está por llegar





¿Qué talento te gustaría tener?

La paciencia, la calma, eso y componer como Alejandro Sanz





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Dominar mis “prontos”, ser paciente y reflexivo de entrada, desde el minuto uno

¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Atesorar, disfrutar y poner en valor todos los momentos felices que he sido capaz de crear y compartir. Regalarme tiempo con mis padres.





¿Dónde te gustaría vivir?

He tenido el privilegio desde pequeño de conocer sitios maravillosos a lo largo y ancho de este mundo, pero siempre que regresaba a Barcelona constataba lo bonita que es mi ciudad. Sigo pensando y sintiendo lo mismo





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mis padres, disfrutar todos los días de su AMOR





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Varios, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, y no por identificarme con ellos, qué más quisiera yo, por admirarlos profundamente, gente que luchó por los demás a costa de cualquier cosa, de su propia vida. ¿Existe mayor amor que ese?





¿Tu pasatiempo favorito?

El cine, sin duda

Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

En una genuina y auténtica buena persona





¿Cómo te gustaría morir?

Eso no me corresponde decidirlo a mí, vendrá como venga, pero si pudiera escoger preferiría irme a dormir y ya…





¿Tienes un lema?

“Vive cada día como si fuera el último, podría serlo”.