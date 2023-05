Cuestionario Proust: Wendy Sulca

Wendy se hizo popular en internet gracias a la viralización de sus vídeos, en los que aparecía cantando éxitos tradicionales peruanos. Desde entonces se ha dedicado a llevar las raíces peruanas al pop en diversas facetas, a través del charango, el arpa andina, la chicha, la cumbia, las quenas y los reconocibles agudos del huayno peruano en su voz, que hoy es parte de su sello. En su nuevo sencillo, titulado “Mirame como soy”, adopta sonidos más contemporáneos aunque sobre la base de la música peruana tradicional.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Paciente





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Vivir tranquila sin preocupaciones





¿El rasgo que más te desagrada de ti misma?

Cobarde

¿Y el que más te desagrada de los demás?

Ostentoso





¿Tu gran miedo?

Sufrir una enfermedad terminal.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Tranquila





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Mi corona dorada.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

Prudencia

¿La persona viva a la que más admiras?

Mi mamá





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Los políticos.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada

frecuencia?

“Literal”, la uso mucho.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Cuando es algo que no tiene mucha importancia.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un

hombre?

Que sea una persona atenta.

¿Y la que más te gusta en una mujer?

Que sea una persona leal.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi hermana menor, Lady.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

En mi niñez, cuando tenía a mis padres al lado, juntos.





¿Qué talento te gustaría tener?

Me gustaría pintar.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Ser más ordenada.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Ser resiliente

¿Dónde te gustaría vivir?

En la playa





¿Cuál es tu bien más preciado?

El portarretrato de mi papá.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificada?

Con Yma Sumac





¿Tu pasatiempo favorito?

Escuchar música





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

En un cóndor

¿Cómo te gustaría morir?

Sólo me gustaría no sufrir, eso me aterra.





¿Tienes un lema?

La vida es una.