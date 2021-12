Cumple 27 años de sonrisas

Jorge Garralda lleva 27 años siendo fiel al compromiso de llevar juguetes a niños de escasos recursos, con el Juguetón Azteca.

El periodista señaló que las historias que más le han tocado el corazón durante los años que lleva al frente de la campaña, han sido aquellas donde ven los frutos del esfuerzo que realizan año tras año.

"Las familias que llegan a dejar juguetes y nos platican que fueron niños del Juguetón, esas son maravillosas historias. Los niños que vienen con sus padres a donar juguetes, se van con la semilla de ayudar a los demás", dice en entrevista.

A nivel personal, este proyecto lo ha llenado de dicha, y también lo ha llevado a conocer el país. "Me ha dejado muchas satisfacciones, porque veo a los niños sonreír y preocupaciones cuando me dicen que en el municipio tal no llegó un juguete. Cada año descubrimos lugares nuevos, puedo apostar que no hay político que los conozca, porque son pequeñas poblaciones. Si no llegaron, los anotamos para tenerlos contemplados el año siguiente".

Subrayó que su meta es ver cada año a más familias beneficiadas, y continuar ampliando su territorio, lo cual se tornó más grande el año pasado, pues la crisis económica comenzaba a afectar los ingresos de muchas familias.

"La pandemia ha dejado a mucha gente sin trabajo y no llegan los reyes fácilmente. En una de las juntas que tuvimos con Benjamín Salinas Sada (vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas) platicamos sobre hacerlo o no, pero al ver la cantidad de peticiones, nos animamos", finalizó.