Cumplen anhelo de infancia al codirigir la película El comediante

A Gabriel Nuncio y Rodrigo Guardiola los une una amistad de hace décadas. Cuando crecían en Monterrey, ambos compartían el amor por el séptimo arte y el deseo de convertirse algún día en directores.

Ese sueño se convirtió en realidad hace unos meses que El comediante, película que ambos dirigieron, tuvo su estreno en la pantalla grande del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde recibieron el Premio Mezcal a la Mejor Película Mexicana.

"La amistad es lo que más nos ayudó a hacer esta película", dice Rodrigo Guardiola en entrevista.

"Creo que una colaboración en dirección es imposible sin una amistad previa, sin ese diálogo común de películas e influencias de cine previas. Y Gabriel y yo tenemos una historia en común, creciendo juntos en Monterrey, filmando todo tipo de proyecto raro; nos atrevimos a hacer cualquier cosa con tal de filmar y estar pegados a las cámaras".

Esta es la primera película de ficción de Guardiola, quien ya había realizado documentales como Panoramas, sobre la banda mexicana Zoé de la que es baterista. Para Nuncio es su segunda cinta como director, pero la primera en la que abre su vida de forma tan profunda ya que el guion está inspirado en una experiencia que el también actor vivió hace unos años.

El comediante, que estrena hoy en Netflix, sigue la historia de Gabriel, un standupero de medio pelo al que las cosas no le salen nada bien. Un día conoce a una chica que parece venir de otro mundo y que le ayuda a abrir sus ojos a otro universo. Al mismo tiempo, una de sus mejores amigas le pide ser el donador de esperma para tener un hijo, lo que le da un nuevo sentido a su vida.

"Es una historia especial para mí", señala Gabriel Nuncio. "Por distintos motivos, el estreno en la plataforma se empujó varias veces. Así que a mí ya me urge que se estrene y pueda ponerle un punto final a la película, lo digo desde un lugar de agradecimiento con el proyecto mismo".

La nostalgia del proyecto no viene sólo por el estreno, sino porque el público que no estuvo presente en el FICG no podrá ver la película en pantalla grande, pues el filme llegará directamente a la plataforma de streaming.

"Obviamente nos rompe el corazón porque somos generación pantalla grande. Pero los tiempos cambian y hay que adaptarse", reflexiona Rodrigo Guardiola. "También es un juego válido el de Netflix, tener una plataforma que pueda presentar la película en todos los países, subtitulada y doblada en todos los idiomas. Siendo mi primera película de ficción, estoy muy agradecido por ello".

Con un humor ácido, El comediante también resulta un coctel de talentos mexicanos reunidos en pantalla. Sus coprotagonistas son las actrices ganadoras del Premio Ariel, Cassandra Ciangherotti y Adriana Paz.

Además de contar con la participación de estrellas del cine nacional que se interpretan a sí mismas como Cecilia Suárez y Tenoch Huerta. Y otros como los directores Manolo Caro, en el papel de Lauro, o Gerardo Naranjo en una fabulosa participación especial al interpretar a un productor de sonido que trabaja en un comercial.

"Gerardo nos sacó de risa desde el primer zoom. Su parte estaba escrita con un tono que era fácil de levantar, porque es una de las escenas que se prestan para alzar el tono y hacer cosas más exageradads, ridículas", afirma Guardiola.

La película también recibió el premio de Mejor Fotografía para María Secco en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. El soundtrack fue realizado por el regiomontano Chetes. Y su elenco incluye también la participación de Alejandro Saevich, Tamara Vallarta, Renata Vaca y Eduardo Donjuan.