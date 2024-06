Cyndi Lauper dice adiós con gira 'Girls Just Wanna Have Fun'

La artista ícono de la música y del feminismo Cyndi Lauper anunció que dirá adiós a los escenarios con su gira “Girls Just Wanna Have Fun”.

Recorrerá 23 ciudades entre el mes de octubre y diciembre de este año, incluidas la inauguración en Montreal, Canadá, y un cierre el 5 de diciembre en Chicago, Illinois.

Con 70 años cumplidos, la cantante dio el aviso de su despedida de espectáculos en vivo en el marco del estreno de su documental “Let the Canary Sing”, una cinta dirigida por la documentalista y ganadora de un premio Emmy Allison Ellwood, en la que se abordan todas las etapas más destacadas de su carrera.

Un ícono para las mujeres

Lauper se convirtió en un fenómeno mundial en 1983 con el lanzamiento de su primer álbum como solista titulado “She's So Unusual”, que marcó la década con sus sencillos “Time After Time”, “Girls Just Want to Have Fun” y “All Through the Night”, que a la postre llevarían a la artista a ganar el Grammy en la categoría Mejor Artista Nuevo, además de otras cuatro nominaciones entre ellas Álbum del año y Canción del año.

Aunque ya había figurado como vocalista de la banda Blue Angel, en Nueva York, su ciudad natal, fue hasta su primer paso en solitario cuando se convirtió en un éxito mundial, sumando géneros como el new wave, pop rock y punk a su propuesta musical, que se acompañó de la rebeldía mostrada a través de su manera de vestir, el color de su cabello y su energía excéntrica, todos ellos elementos que la colocaron como un ícono del feminismo.

“Cyndi Lauper: Que cante el canario”, como será llamado en español el documental próximo a estrenarse en Paramount+, narra ese momento, así como los años posteriores al debut de Lauper, entre ellos su primera gira mundial “The Fun Tour” y los álbumes posteriores “True Colors” y “A Night to Remember”.

“A lo largo de los años me han pedido que haga un documental sobre mi vida y mi obra, pero nunca parecía el momento adecuado. Hasta ahora. Cuando conocí a Alison Ellwood, supe enseguida que podía confiar en ella para contar mi historia con honestidad, lo cual era increíblemente importante para mí, y lo ha conseguido”, menciona la también activista en notas de producción del documental.

La producción de su película, tendrá estreno en el Teatro Chino TCL, ubicado en Hollywood, recinto en el que la cantante también participará en una ceremonia de grabado de manos, como lo han hecho otras estrellas del cine, la música y el entretenimiento. De igual forma, Lauper asistirá al programa de televisión “Jimmy Kimmel Live!”, donde se espera que aborde el tema de su retiro y de la nueva cinta.