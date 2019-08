Daddy Yankee brilla en los Kid's Choice Awards México

Considerado uno de los precursores del reguetón, el cantante puertorriqueño arrasó con la décima edición de los Kids' Choice Awards México, al ganar el premio Mejor Hit del año por su canción Con calma, con la que cerró la emisión antes de terminar bañado en el slime verde del evento.

Con lentes oscuros y rodeado de bailarinas vestidas del color naranja característico de Nickelodeon el cantante apareció detrás de una gran pantalla de televisión en la que también se pudo escuchar un pedazo de su tema Limbo.

Siguiendo con el poder latino, un emocionado Mario Bautista recibió de manos de Camilo el premio a Artista o grupo nacional favorito, por lo que llamo a los miles de niños presentes a apoyar el talento mexicano bajo la consigna de que "¡En México hay talento de exportación!".

"En las buenas, en las malas, en las altas y en las bajas ustedes son la gasolina, quiero aprovechar este espacio para decir que hay que apoyar el talento mexicano y nos sintamos orgullosos de nuestras raíces ¡Prrrrra!", mencionó con alegría.

Influencers, youtubers, actores y cantantes, fueron los protagonistas de una tarde llena de premios, sorpresas y líquidos viscosos.

Los presentadores de la noche fueron Jaime Camil y la youtuber Bala, quien tuvo su propia presentación musical y fue la ganadora del Blimp en la categoría Inspiración favorita, en la que compitió al lado de Yalitza Aparicio y Saul el Canelo Alvarez.

Sin embargo, Yalitza Aparicio no se fue con las manos vacías pues en la alfombra naranja del evento, le fue entregado uno de los Blimps con el premio Prosocial de Nickelodeon, por lo que aseguró sentirse muy afortunada y querer causar un impacto positivo en los jóvenes.

"Mi objetivo es seguir mostrándoles que sí se puede, es una generación con la que debemos de trabajar mucho, estoy muy contenta de estar rodeada de la juventud hoy, yo trato siempre mostrarles con el ejemplo, no me gustaría rendirme, trato de decirles, sí se puede solamente basta que creas en ti mismo" aseguro la nominada al Oscar.

Además añadió que está en espera de que se anuncien sus nuevos trabajos actorales, que aunque no puede decir mucho, expresó su interés en encontrar personajes con un mensaje y aseguró no estar interesada en roles principales.

"Han sido diferentes los papeles que me han llegado y no todos son protagónicos, no lo estoy buscando porque quiero aprender diferentes áreas, eso es algo bonito, que voy a poder experimentar con otras cosas".

Uno de los momentos más esperados de la tarde fue la presentación de Pedro Capó, quien cantó Calma y presentó su último sencillo al lado del prometido de Evaluna Montaner, Camilo, quienes enloquecieron al público infantil con Tú tú.

Algunos de los asistentes que terminaron bañados en la espesa y verdosa mezcla fueron Juanpa y Andy Zurita, Maca Achaga, la Bala, Jaime Camil y Joaquín Bondoni, quien tras recibir el premio a Actor revelación por su participación en El amor nunca se equivoca, fue sorprendido con un fuerte chorro de slime que lo hizo resbalar y caer al piso.

Además no podían faltar los personajes más queridos por el público, como Bob Esponja y Patricio Estrella a quienes les festejaron 20 años de historia.