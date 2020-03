Dalex se une a Sech en su nuevo sencillo "Mejor"

2019 fue un año lleno de éxitos para Dalex, el nombramiento que recibió por parte de Billboard como: “El Artista Latino en Ascenso”, obliga al boricua a entregar a su público innovación en letra y sonido en cada una de sus canciones. Con esta idea en mente sale al mercado Mejor, un reguetón que se centra en una decepción amorosa:

“Para esta canción en la que colaboro con Sech, queríamos hacer algo para que la gente disfrute, contamos la historia de una muchacha que no está contenta con su relación y entonces entra el juego de la conquista, prometiéndole que yo la voy a tratar bien. Siempre que yo hago mis temas, trato de buscar que la gente se identifique con ellos, las letras no siempre tienen que ver conmigo, también me gusta escuchar los relatos de los demás y de esa manera encontrar la manera en que la gente se identifique con mi música”, declaró.

Para la composición de este tema, Pedro David Daleccio, Dalex, contó con el apoyo de Carlos Morales “Sech”, Jorge Valdes Vasquez “Dimelo Flow”, Salomón Villada Hoyos “Feid” y Julio Manuel González Tavárez “Lenny Tavarez” y el intérprete nos cuenta sobre la experiencia de tener a tantos creativos a su alrededor:

“Nosotros tenemos una química increíble en el estudio, que gracias a dios ha funcionado bastante bien, fue una experiencia muy buena, todo fluyó bastante rápido. Esta canción estaba pensada para otro proyecto en donde participamos varios artistas del género y que hacemos llamar Los Avengers pero no lo logramos terminarla así que juntamos solamente mi parte y la de Sech y así salió este sencillo”, comentó el artista

La química con Sech traspasó el estudio de grabación y quedó inmortalizada en un videoclip dirigido por Squid y producido por Maricel Zambrano de Wildhouse Pictures.

“Hicimos el video en Miami, buscamos que fuera un concepto diferente, empezando con la modelo que no es una modelo como las que solemos ver comúnmente en los videos de reguetón. Hay una parte donde yo salgo con una corona, que mucha gente ha confundido con la de Cristo y eso me ha hecho recibir varios malos comentarios en las redes, yo soy un creyente y jamás haría algo así, en realidad ese accesorio hace alusión a la serie Game of thrones. Para mostrar este vclip nos fuimos hacia una gama de colores oscuros que hacen que no sea un video tan colorido y comercial”, dijo el intérprete.

Mejor, formará parte del nuevo EP del cantante titulado, Modo avión, para el cual tiene preparada toda una revolución de sonido que sorprenderá a sus seguidores

“Son temas que me encantan, tengo algunos featurings con Farruko, Lenny Tavarez y con Jay Wheeler, un cantante de Puerto Rico que está dando mucho de qué hablar, con el hicimos una baladita bien bonita, para aquellos que pensaban que no hacíamos música romántica, no dejamos de lado el reguetón obviamente. Con el sencillo que está próximo a salir, al que llamamos Perfume junto con Sech y Justin Quiles, estamos regresando un poco los sonidos del viejo reguetón ese que sonaba por allá del 2006, porque a pesar de la evolución del estilo hay gente que sigue pidiendo esas viejas canciones además de que queremos mostrárselas a los nuevos fanáticos. Tienen que escucharlo completo, es todo un concepto”, apuntó.

El 2020 pinta excelente para Dalex, tendrá presentaciones por Chicago, Boston, Nueva York, Los Ángeles y Las Vegas al lado de Sech en una experiencia llamada Sueños tour, además de que tendrá su propia gira por Suramérica y España con el objetivo de seguir llevando el sonido urbano a cada rincón del planeta.