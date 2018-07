Damián Alcázar será reconocido hoy el GIFF por su trayectoria

Más de 40 años de trayectoria le han valido a Damián Alcázar no sólo buenos papeles y el reconocimiento del público, ahora también lo que él considera un “espaldarazo” por parte de la comunidad cinematográfica en México, la cual le rendirá homenaje esta semana en la 21 edición del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF).



“Está padre, claro. En México (ser homenajeado) casi no me ha ocurrido, más bien en Chicago, España, Francia, Perú, pero en México no, hasta ahora”, comenta el histrión de 65 años. “Se siente rico que te den ese espaldarazo tus amigos, la gente que ve cine, quienes saben que haces tu trabajo con el mayor esfuerzo que puedes”, añade quien es considerado como el actor más ganador de los Premios Ariel en la historia, con ocho preseas desde 1994.

Para Alcázar, la disciplina, el compromiso y la pasión son algunos de los elementos que han impulsado su carrera para llevarlo a donde ahora se encuentra. “El objetivo que tienes te marca la ruta y si no te sales llegas y lo alcanzas. Si te sales porque te detiene una telenovela, comerciales, o la docencia te vas perdiendo. Pero yo estoy muy claro qué quiero contar”, comenta en entrevista con El Sol de México.

De alguna manera, las historias que Damián Alcázar cuenta tienen el común denominador ser duras, cero complacientes: “Como soy el tipo común y corriente del latinoamericano hago del perdedor y los perdedores tienen las mejores historias”, comenta entre risas.

Pero sus historias no se han limitado al drama, el actor tiene en su haber comedias como Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero o thrillers como la serie de Netflix Narcos o incluso fantasía como lo hace interpretando a un villano en Las crónicas de Narnia: El príncipe Caspian.

“Me acuerdo que en la escuela en el INBA los maestros hablaban de actores que tenían ángel y diablo; el que puede hacer al bueno muy bien o al malo muy bien. Yo considero que tengo un buen abanico para abarcar las dos áreas”, dice.

Damián Alcázar se encuentra en un momento importante de su carrera. No sólo porque recientemente haya sido invitado a formar parte de la Academia de Hollywood para votar las películas nominadas a la siguiente edición del Oscar, sino porque pronto estrenará Tinta roja, una serie para Netflix y Univisión.

“Es una historia sobre periodistas, un tema necesario y urgente a tocar. Es sobre la búsqueda de la verdad y la necesidad de decirla; sobre esta satisfacción y la valentía de mostrar la verdad, tener realmente comunicación con la gente y los ciudadanos”, adelanta sobre esa serie en la que interpretará al director de un semanario.

Además de esta serie, el actor también espera el estreno de El complot mongol, donde da vida a Filiberto García en esta historia adaptada de la novela de Rafael Bernal. Así como El Tíguere Rubirosa, una cinta filmada en República Dominicana, donde comparte créditos con Manolo Cardona y Ana Serradilla.