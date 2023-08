Dani Valle parodia la vida laboral para hacerla más soportable

Casi sin pensarlo y de una manera orgánica, al mexicano Dani Valle le llegó la fama como creador de contenidos digitales un buen día que decidió usar un audio de Las Perdidas, mientras estaba sentado en su escritorio y con su computadora, para grabar un video.

Y aunque ya había realizado algunos videos con una aceptable cantidad de vistas, no fue hasta ese momento que los usuarios comenzaron a nombrarlo como “El chico de la oficina”. Desde entonces hace parodias de lo que es la vida laboral, un contenido que lo ha llevado a alcanzar más de seis millones de seguidores en TikTok y cuatro millones en Instagram.

“La verdad es que creo que con la pandemia nos llegó a varios la oportunidad y nació una nueva generación, porque ya teníamos mucho tiempo con los de YouTube, pero fue la plataforma de TikTok la que provocó el boom. Yo estoy muy feliz de haber aprovechado la oportunidad desde ese momento y lo sigo haciendo”, comenta Dani Valle, en entrevista con El Sol de México, quien ya prepara sus chistes para su participación en la convención de creadores digitales VidCon México 2023, a celebrarse del 11 al 13 de agosto en el Centro Citibanamex.

Lo más padre es tener compañeros

Aunque Valle reconoce que, como tal, nunca ha sido lo que se dice “un Godín”, asegura que sí ha experimentado la vida laboral, principalmente cuando va a trabajar a Estados Unidos en un summer camp, al que este año no pudo ir por su trabajo como creador de contenido. Ahí tiene su oficina, habla con algunos compañeros de otras oficinas, a veces llega su jefe y le dice cosas que cambian su humor y en ese lugar encontró una de las minas de donde saca la inspiración de sus videos.

“Creo que lo más padre de la vida laboral es definitivamente la relación con los compañeros. Yo hago muchas bromas sobre que no los soporto, porque claro que hay gente que no te va a caer muy bien, pero el hecho de tener un compañero que te hace la dupla para todo, que te entiende y con el que te puedes desahogar, es algo que creo que es súper básico. Pero de mi contenido, lo que más me gusta hacer, es cuando me pongo a bailar con mi playlist en aleatorio y puedo escuchar Eminem y luego Rocío Dúrcal”, cuenta con esa sonrisa desenfrenada que lo caracteriza.

Con humor, el trabajo es más ligero

Consciente de que la vida laboral en la actualidad, puede ser frustrante para más de uno de sus millones de seguidores, Valle afirma disfrutar mucho poder llevar a la burla y el humor muchas de esas situaciones, por la identificación que logra con ellos.

“El ver cómo esa realidad puede ser reflejada en una parodia, hace que te identifiques y te hace saber que no eres él único. Eso, saber que no eres el único es lo que causa la empatía y la risa. Eso hace que esos momentos en el trabajo sean más ligeros.

“Quejarte del salario, que puede no ser tan bueno comparado con las horas que trabajas, lo puedes estar cargando todo el tiempo; pero si tu vez a alguien que lo está ridiculizando y lo expone, para luego identificarte y ver miles de comentarios que piensan lo mismo, te hace sentir menos solo. En esta vida a nadie le gusta estar solo”, opina el tiktoker.

Un dia sin godínez

Constante consumidor de contenidos en plataformas digitales para recolectar ideas que pueda utilizar para sus videos, “llevando sus realidades a las de la oficina”, pero también cazador de sus propias experiencias, ya sean laborales o no, Valle opina sobre cómo sería un día sin Godínez.

“Creo que el sistema colapsaría, no puede funcionar sin ellos. Sería un día sin ver a gente en la calle, con su carota en el transporte o tirándose su garnacha en las esquinas. Un día sin Godínez sería muy aburrido”, finaliza.