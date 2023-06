Balean automóvil de la exesposa de Daniel Bisogno: "Hasta cuando, ya basta", reclama el conductor

La noche del lunes, el actor y conductor Daniel Bisogno publicó en sus redes sociales una fotografía donde denunció una agresión hacia el vehículo de su exesposa, Cristina Riva Palacio, con quien tiene una hija.

El conductor de Ventaneando dijo que se trató de un intento de asalto mientras su exesposa salía de la Plaza Santa Teresa enfrente a TVAzteca.





INCREÍBLE LO QUE PASA EN ESTA CIUDAD!!! SALIENDO DE LA PLAZA SANTA TERESA EN FRENTE A TV AZTECA LA MAMÁ DE MI HIJA FUÉ POR UN CAFÉ Y SALIENDO DE LA PLAZA SOBRE CAMINO SANTA TERESA INTENTO ASALTARLA UN SUJETO Y DISPARO CONTRA EL VEHÍCULO. ELLA ESTÁ BIEN. HASTA CUANDO? YA BASTA!! pic.twitter.com/le6gUCQ47a — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) June 27, 2023





Daniel Bisogno dijo que mientras Cristina iba por una café, un sujeto intentó asaltarla y disparó contra el automóvil que manejaba. No hubo heridos y hasta ahora las autoridades no han informado sobre algún detenido.

“INCREÍBLE LO QUE PASA EN ESTA CIUDAD!!! SALIENDO DE LA PLAZA SANTA TERESA EN FRENTE A TV AZTECA LA MAMÁ DE MI HIJA FUÉ POR UN CAFÉ Y SALIENDO DE LA PLAZA SOBRE CAMINO SANTA TERESA INTENTO ASALTARLA UN SUJETO Y DISPARO CONTRA EL VEHÍCULO. ELLA ESTÁ BIEN. HASTA CUANDO? YA BASTA!!”, escribió el conductor mientras acompañó el reclamo con fotografías del vidrio derecho visiblemente dañado.

Luego de la publicación del tuit, muchos usuarios mostraron su apoyo al conductor y a su exesposa.

“Mucho cuidado si van a plaza Santa Teresa”, “YA BASTAAAA”, “Es imposible esta ciudad ya!!!! Lo siento mucho Dani!”, fueron algunos de los reclamos que pueden leerse en la red social del pajarito azul.

Incluso el magnate Ricardo Salinas Pliego, dueño de TVAzteca, lamentó lo sucedido.





Ya mejor me salgo de Twitter y me voy a descansar otro rato, ya fueron muchas malas noticias por la mañana de hoy 🤦🏻‍♂️. https://t.co/44e4O0l1CC — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 27, 2023





El conductor va recuperándose de una delicada cirugía Daniel Bisogno debido a una hemorragia por várices esofágicas, situación que puso en riesgo su vida, tanto que se despidió de su hija Micaela por su temor a morir.

“Eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida, que nada me dolería más en el mundo que no volver a verte, abrazarte y quiero que seas feliz y que te rías de ti misma y de todo lo que pasa porque es la única forma de sobrellevar esta vida”, le dijo Daniel.

Antes de entrar al quirófano, Bisogno confesó que lo único que podía pensar era en cómo iba a dejar sóla a Micaela con tan sólo 7 años.

Luego de tres semanas, el actor se está recuperando e incluso ya apareció de vuelta en Ventaneando.

