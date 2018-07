Daniel Diges comparte su experiencia de dar vida a Jean Valjeanen el musical de Los miserables

Con el personaje de Jean Valjean, el estelar del musical Los miserables, basado en el clásico de Víctor Hugo, el actor ibérico Daniel Diges ha estado en cinco compañías en España, en Brasil actuando en portugués, y ahora en México.



Mañana este montaje celebrará sus primeras 100 representaciones en nuestro país y para Daniel Diges ya son ocho años de estar recorriendo escenarios con este papel que enarbola el amor, más allá de las injusticias y el abuso de poder que enfrenta su personaje.

“Me representa mucha responsabilidad y a la vez es una forma muy bonita de vivir una obra tan importante mundialmente, porque se dice que este personaje es el más difícil hasta ahora en las puestas escénicas delteatro musical”, expresa Diges.

Con más de dos décadas de carrera, Daniel Diges es una de las figuras más importantes de la comedia musical y de la televisión en España. Además, ha grabado varios discos el más reciente Calle Broadway, un material que rinde homenaje a los grandes musicales.

En entrevista con El Sol de México, el actor destaca la importancia y responsabilidad que le implica ser parte de Los miserables. “Valjean no sólo me chupa la sangre, sino el tiempo; tengo en receso mi actividad de cantante, en la televisión, ya que soy de los que se centran en un solo proyecto y no en varios”.

Ahonda que con Jean Valjean su intervención en la obra es de dos horas con 10 minutos de un total de tres de jueves a domingo. “Es una paliza vocal y actoral, ya que tenemos cinco o seis representaciones a la semana, pero es grandioso ser parte de esta compañía”.

Gracias a su desempeño, el actor comenta que varios empresarios fuera del teatro se han interesado por su trabajo.“He tenido algunas reuniones con gente que está interesada en que me quede a trabajar en México, pero también ya surgió una oferta de volver a España, así que tendrá que valorar las propuestas”.

Para el Daniel Diges es muy importante estar con su familia, porque recuerda que durante un año que hizo Los miserables en Brasil vivió solo, ahora en México está con su esposa y sus dos hijos y eso cambia todo para él.





SUEÑO CUMPLIDO

Daniel confió que “yo soy el más feliz de estar aquí era uno de mis grandes sueños trabajar en México y se me cumple con uno de los personajes más bonitos y difíciles”.

Para el artista los mexicanos, “son gente muy pasional, muy sincera. La gente es muy calurosa y sigo esperando que sigan llenando el teatro como hasta ahora, porque llevamos un mensaje del amor”, precisó Daniel Dijes.

Habló también las distintas etapas de Valjean que vive y que le demandan un reto actoral. “Empieza siendo joven, sale de la cárcel donde estuvo injustamente encerrado durante 19 años; su apariencia es muy diferente, es como un perro apaleado que no lo dejan entrar a cualquier sitio, al final le ayuda un obispo y reincide en el hurto. Luego ya en otra escena es alcalde de un pueblo y ayuda a los indefensos, luego se convierte en anciano y se muestra con un físico de 90 años”.