Daniela Alatorre documenta el poder colectivo de las mujeres

Conocer la fuerza de la mujer en colectivo y cómo sus principios y valores se heredan de generación en generación es la propuesta del documental Retiro, dirigido por Daniela Alatorre, quien da voz a tres mujeres mexicanas –abuela, madre e hija- en uno de sus momentos más íntimos: durante un retiro espiritual en el Santuario de Atotonilco, Guanajuato.

La película, que se estrena el 27 de mayo en diferentes salas nacionales, presenta la historia de Zoila Avila Guadarrama, Marina Guadarrama y Perla Ávila, que, a pesar de diferir en su perspectiva sobre la vida y su rol, comparten su convicción por el poder y la fuerza que adquieren en colectivo, y en la narración que hacen en el documental dan cuenta del apoyo mutuo.

“En la experiencia del retiro descubrí que es poderoso el acompañamiento entre mujeres, entre miles de mujeres, y también que es un espacio donde hay una tensión constante con el discurso religioso que busca mantener el estatus de la iglesia y eso significa preservar las estructuras de género y por eso me interesaba ver la constante presencia femenina en la vida en otras mujeres, la potencia de la compañía femenina”, reflexionó Daniela Alatorre durante la presentación de la película.

Durante el retiro, una ceremonia religiosa de una semana, se da cuenta de la importancia para las mujeres del pueblo de tener un tiempo libre de sus obligaciones para dedicarse a ellas, aun así sea a través de los rezos, y cómo en estos días, aisladas de sus roles de amas de casa, aprenden a conocer y entender a sus pares más jóvenes.

“Ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, poder contar la historia de tres generaciones, mi abuela, mi mamá y yo, una experiencia increíble en donde podemos notar todas estas cosas que vamos viviendo y que tras generaciones podemos seguir haciendo con mucha fuerza.

“Me di cuenta que a pesar de que somos tres generaciones diferentes, educadas de diferente manera, lo que siempre he agradecido es el apoyo de mi abuela y mi mamá que a pesar de que estaban criadas de forma rigurosa, siempre me apoyaron en mis decisiones y me ayudaron a romper los patrones que teníamos, y yo soy la primera nieta que está por terminar una carrera universitaria”, confesó Perla Ávila, protagonista del filme.

La directora tardó cinco años en la producción de la película desde la investigación de la ceremonia religiosa, a la que acudió en varias ocasiones, hasta comprender la cosmovisión cultural y social de la región para dar una perspectiva amplia de las tres mujeres quienes toman la voz en el documental.