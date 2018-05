Daniela Romo se prepara para ser Dolly Levi en musical

En México el papel antes lo hicieron Libertad Lamarque y Silvia Pinal, ahora corresponde a Daniela Romo protagonizar el musical ¡Hello Dolly! que estrenará en octubre próximo en el Teatro de los Insurgentes al lado de Jesús Ochoa.



Y para tener todas las referencia posibles, la actriz y cantante viajará a Nueva York para ver la puesta en escena que presenta en Broadway Bernadette Peters, aunque hace dos años lo disfrutó con Bette Midller.

“Tengo que ir, para recordar cómo la ha hecho cada una, aunque ya la vi 100 veces en película con Barbra Streisand”, dijo Romo al reconocer que todas las producciones son diferentes y agregar que la que ella protagonizará será “muy nueva, con otros elementos, va con muy poca tecnología porque es una obra clásica y el cuento es que debe quedar clásica con las canciones de Jerry Herman”.

Daniela expresó que en unos días iniciará su preparación para convertirse en el personaje de Dolly Levi, drama musical en el que interpretará poco más de 19 canciones.

“Mi proceso artístico ahora está en la preparación de Dolly, por el momento no haré discos y me da mucho gusto que mis compañeros ochenteros sigan regrabando sus éxitos. En mi caso, siempre que me encuentro a señoras de mi edad, le dicen a sus hijos o nietos esta es la verdadera, la buena. Tu nunca sabes cuando escribes una canción o grabas un tema hasta dónde va a llegar, no te lo imaginas cuando lo haces y disfrutas cuando una de tus canciones se convierte en clásica”.

Romo dijo que se debe poner a “aflojar el cuerpo y aprender todo lo de la obra, debo hacer los ensayos, las pruebas de vestuario, porque es una obra difícil dentro de todo y la producción es maravillosa y estoy muy emocionada de tener el privilegio y oportunidad de estelarizarla”, detalló.

EXPONDRÁ EN LA CUMBRE MI LUCHA ES ROSA

Daniela será parte de la cumbre Mi lucha es rosa, que se desarrollará en el Auditorio Nacional y será un evento para que las mujeres tomen conciencia de la importancia de prevenir el cáncer de mama.

Hace seis años que Daniela Romo superó esta enfermedad y desde entonces ha dedicado muchos esfuerzos para que las personas tengan la información adecuada.

“Seré una de las expositoras en esta serie de conferencias sobre el cáncer de mama, lo organizan IMSS y Fucam. En mi caso, debo tender la mano y hay una cosa muy importante y es que un cáncer detectado a tiempo puede ser curable, puede ser de mama, uterino, de testículos, de próstata, no nada más en mujeres también hombres, porque no tenemos la costumbre, ni la educación de prevenir para nuestra propia protección”.

Sabemos que más de seis mil mujeres al año mueren y se van porque no lo vieron a tiempo desde las campañas porque sigue dando miedo, sigue dando reparo, sigue dando pudor. Ya es tiempo de solucionar y abocarte a resolver un problema.

“Aparte de que es mi obligación es mi gusto poder decirle a las personas que nos tendamos las manos unos a los otros, porque tenemos que protegernos, cuidarnos a nosotros también madres, primas, hermanas, a nuestros hijos y amigos. Tenemos que cuidar a todos porque el mundo está bastante en dificultades y pasando por momentos rarísimos y nosotros no honramos la vida, pero si honramos la muerte, entonces no la entendemos cuando está tan cerquita.

“Sabe la gente y sabe todo mundo que cuentan conmigo y ahí estaré porque es mi obligación, es mi gusto y es el llamado que yo tengo que hacer, pero a la vez vivo mi vida, me río mucho y hay que vivir de verdad”.

Y añadió Daniela Romo: “Agradezco mucho esta vida y me gusta, la disfruto y gozo, estoy feliz de estar viva, el destino común que vamos a tener todos que es morir y eso y hace tener nuevas reflexiones pensar de una manera distinta y si se sabe que no eres inmortal”.

Se congratula que José José, lucha por mantenerse sano, “ese hombre es como el gato de las nueve vidas, me alegra muchísimo porque es un ser al que todos admiramos, respetamos y nos hace feliz tenerlo entre nosotros.

“De Rebecca Jones, se que va muy bien (de cáncer), nos hemos mandado mensajes y como digo siempre, es muy importante cuando uno pasa por un tránsito de vida como el que nosotros pasamos, hay que darle su espacio y su tiempo, estoy segura que es una mujer con una gran fortaleza, es muy talentosa, es muy imaginativa, estoy segura que su mente y actitud, la van a sacar adelante”.