Daniela Romo vuelve al teatro con el musical Hello, Dolly!

Hace diez años Daniela Romo hizo la obra Víctor Victoria y ahora vuelve al teatro musical con protagonizandoHello, Dolly! uno de los clásicos de Broadway, y para la actriz y cantante la pertinencia de este montaje radica en la posibilidad de transformar a la gente, de motivarla y ofrecerle “una gran producción y un menaje de alegría”.



Para la actriz en estos momentos convulsos que vive el país y todo el mundo, “siempre se recurre a obras como estas, que tienen la simplicidad, aunque no lo sean, de la luz, de salir tarareando una canción y terminar con el ánimo arriba”, explica Daniela Romo en entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM).

El teatro sana a los actores y la música cura todo, asegura la actriz, quien vuelve al teatro después de una década y delibrar una batalla contra el cáncer.



Y aunque había participado en otros proyectos importantes como la serie El hotel de los secretos, Daniela Romo se reconoce emocionada y agradecida con la vida de poder dar vida a Dolly en esta puesta en escena. “Es una mujer lista, es una mujer sensibleconectada con la vida, que tiene ese entusiasmo y le alegra ver a las parejas queella puede reunir, pero también tiene la necesidad de ya no estar en soledad, de poder rehacer su vida.

“La obra es un manifiesto a la vida, a esas cosas sencillas y la idea de poner nuestra porción de amor en lo que hacemos y agradecimiento de lo que nos toca vivir.Para mí ha sido así desde un tiempo para acá, siempre ha sido así, pero como que aumentó los decibeles el agradecer la vida todo el tiempo. Por eso me cayó como anillo al dedo hacer Dolly, estoy en la edad y en el momento justo para el personaje”.



Hello, Dolly! se estrenó en Broadway en 1964 y después tuvo su versión cinematográfica en 1969. En México fue Manolo Fábregas quien decidió montar la obra en 1968 con la actuación de Libertad Lamarque en el personaje principal, después en 1996 Silvia Pinal encabezó esta obra por varias temporadas. El año pasado Bette Midler la hizo en Broadway y ganó el premio Tony a Mejor Actriz de Musical.

“Me tocó ver la obra con Silvia Pinal, con Bette Midler e incluso con Concha Velasco en la versión de España, de hecho ella y yo también hicimos el mismo personaje en El hotel de los secretos.

“Este trabajo es un homenaje a todas las grandes actrices que han hecho a Dolly, la obra es un gran espectáculo que vale la pena ver”, afirma.



En 2021 la actriz, cantante y conductora celebrará 50 años de carrera y el teatro se convirtió en su primera casa. “El primer paso que di fue en 1971 con la obra Contigo pan y cebolla, la primera comedia musical mexicana, que hicimos con los Hermanos Zavala”, recuerda, tras mencionar que “la música siempre ha formado parte de mi vida, pero hacer una comedia musical es totalmente diferente”.

Daniela Romo no se explica su carrera artística sin la pasión y la disciplina “sigo con el nervio de salir a escena, con toda la emoción de cómo se conjuntan las cosas, me siento muy cobijada con todos los compañeros. Es un gozo trabajar con Jesús Ochoa, tenemos una gran empatía uno va aprendiendo y reaprendiendo, todo”, comenta la intérprete de Yo no te pido la Luna.



Y siempre con humor ha enfrentado la vida “y me río con ella y de ella”, por eso ahora está concentrada en la obra “no pienso en el después quiero abrazar el hoy y después veremos” finaliza.







UN CLÁSICO A ESCENA

Con la dirección de Jason A. Sparks, en Hello, Dolly! también participan Mauricio Salas, Jesús Zavala, Lujah, Marisol del Olmo, Gloria Aura, Joss Martell, Pahola Escalera, María Filippini y Arturo Echeverría, y más de una treintena de actores, cantantes y bailarines.