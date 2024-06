Danna, Dulce María, Anahí y otros famosos llaman a sus seguidores a votar

A través de redes sociales, cantantes, actores y otras personalidades del espectáculo compartieron mensajes para invitar a ir a cumplir con el deber cívico

Los famosos utilizaron sus redes sociales oficiales para llamar a sus seguidores a participar en la jornada electoral en la que se eligirá al próximo presidente del país.

La actriz y cantante Danna, además de Erika Buenfil, Dulce María y Anahí de la agrupación RBD, Alfonso De Nigris, Andrea Legarreta acompañada de Erik Rubín, entre otras personalidades, compartieron mensajes.

DANNA

La actriz y cantante Danna, publicó un mensaje en el que escribió: “Hoy es un día muy importante para México, el futuro de nuestro país está en nuestras manos, infórmate, repasa bien las propuestas de cada candidato y elige conscientemente, nuestra voz importa mucho”.

LUPITA JONES

Lupita Jones, actriz y empresaria, quien fuera ganadora de Miss Universo en 1991 compartió desde Instagram su experiencia yendo a votar, así como participando como representante de casilla. “Buenos días, les cuento que el día de hoy voy a ser representante de casilla, vamos a estar ahí todo el día. Estoy muy emocionada como si fuera mi primer día de escuela. Me emociona poder participar como ciudadana en este día tan especial para todo México”, mencionó.

PONCHO DE NIGRIS

“Si no votas no te quejes. ¡Todos a VOTAR!” fue el mensaje que Poncho De Nigris posteó a través de sus historias de Instagram. “Hay que votar, por el que ustedes quieran y decidan, pero salgan a votar. Luego se andan quejando y no tienen nada que decir si no votan, nada que reclamar”, mencionó el conductor de televisión.

DULCE MARÍA Y ANAHÍ

Dulce María, la actriz y cantante integrante de RBD, publicó alrededor del mediodía una fotografía mostrando su pulgar entintado, añadiendo el mensaje “Hoy es un día muy importante para México! ¡Nuestro voto es nuestra voz! Deseo lo mejor para nuestro querido país, que dios nos bendiga”.

Por su parte, su compañera en la agrupación Anahí también puso una foto posando sola con una camiseta de la Selección Mexicana y con el mensaje “Por México vota”, así como un video y una fotografía acompañada de su esposo Manuel Velasco Coello, exgobernador de Chiapas.

BELLAKATH

La exponente del reguetón mexicano Bellakath escribió a través de su perfil “Vayan a votar, el voto no es un juego. Lo que sí estará en juego es nuestro país el siguiente sexenio”.

De igual forma, algunos famosos posaron en sus historias de Instagram mostrando su dedo pulgar después de ir a votar, entre ellos Paty Cantú, Mariana Garza, Susana Zavaleta, Bárbara de Regil, Sergio Sepúlveda, Jorge Salinas, Inés Sainz, Erika Buenfil, entre otros.