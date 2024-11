Danna inicia una etapa de respeto y amor con el estreno de su documental

Danna afirma que a partir del lanzamiento de su documental, Tenemos que hablar, quiere iniciar una etapa de amor y respeto entre ella, la prensa y el público.

La cantante y actriz está entusiasmada por compartir parte de su historia con los fans en este trabajo derivado del álbum Childstar (2024), que documentó el proceso del disco y dónde reflexiona sobre haber crecido bajo los reflectores y el precio que la fama cobra en la salud mental.

“En el documental todo puede ser muy lindo, pero hay estragos que hoy sigo sanando, y eso me hace ser una mujer muy valiente”, explicó en conferencia de prensa y aseguró que su intención es “hablar y decir lo que me pasó, y saber que alguien del otro lado lo recibe y puede tener ese foquito de luz”.

La intérprete de Agüita agregó que tener cerca a otros colegas la ayudó en este proceso de sanación, donde además las redes sociales juegan un factor muy importante, al ser parte de su trabajo, pero al mismo tiempo su peor enemigo.

En su opinión, tener un balance es necesario para lograr empatía y “quitar un poco la imagen pública, para entender que somos seres humanos extraordinarios”.

Danna editó sus propias escenas

Sobre la realización del proyecto, ya disponible en la plataforma de paga Disney+, Danna platicó que se dio a la tarea de editar ella misma las escenas, para lograr exactamente el resultado que buscaba.

“Se entregaron unas primeras versiones del documental que no eran lo que yo quería”, explicó la protagonista de títulos como Amy: la niña de la mochila azul, María Belén, ¡Vivan los niños! y Élite.

Lo terminé editando yo, junto con Aaron, mi cocreativo. Fue un reto grande, porque entre indagar en videos, historias, mensajes de WhatsApp, tantos videos, es empezar a recordar. Danna.

En el largometraje la cantante hace un recuento de su carrera, desde que dio sus primeros pasos en la actuación siendo tan solo niña, y el impacto emocional que tuvo al haberse expuesto a un mundo de adultos desde los seis años.

La nominada al Latin Grammy por su álbum K.O, añadió que el ejercicio de mirar al pasado suele ser doloroso, por lo que cada que terminaba de editar un capítulo tomaba terapia.

“Ha sido el proyecto más difícil de mi vida, porque da miedo e inseguridad mostrarte así, y al final me di cuenta que hicimos un trabajo tan lindo del cual me siento muy orgullosa, porque me permití abrirme, ser más honesta conmigo misma y con el público, necesitaba hacerlo con este proyecto”, finalizó.