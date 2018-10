Danna Paola retoma la música con un tema urbano

Danna Paola combina la actuación con el canto, lo ha hecho desde que era niña. Ahora después de tres semanas del estreno a través de la plataforma Netflix, de la serie española Élite, donde lleva uno de los papeles principales, la mexicana se dispone a dar tiempo a su faceta musical.

Final feliz se llama el tema con sonido urbano pop con el que regresó a la música tras cinco años de permanecer ausente, pero el recibimiento del tema en las plataformas musicales la tiene satisfecha por lo que ya piensa en extender esta travesía musicalhacia un disco de formato físico en el que incluirá también propuestas de electro pop y dance. “Mi álbum traerá en sonido de todo un poco hasta reguetón exquisito y sutil”, explicó.

“Ya estamos trabajando en un proyecto donde mis seguidores me vean en un estado más orgánico, más real, más auténtico, de cómo vivo mi lado profesional en la música y en la actuación, lo llevaremos a YouTube”, además ahora que ahora que se ha descubierto como compositora creará historias “en torno a lo que siento y de lo que pasa a mi alrededor”.

La joven de 23 años reconoce también que le sorprendió el furor que causó en redes sociales las escenas sexuales que tiene en Élite, serie que aborda la vida de un grupo de estudiantes de posición privilegiada en una zona de Madrid y en la que ella hace el papel de Lu, una chica manipuladora con prejuicios raciales y de clase.

“Mi desnudo en la ducha causó más alarma en México, para mí resultó algo simpático, que se volvió viral. Yo creo que como actriz, uno tiene que romper el pudor hasta en una escena de cama o de sexo. Élite es un thriller súper desinhibido, muy sensual, es un drama juvenil bastante maduro de llevar, la segunda temporada ya está autorizada para realizarse nuevamente en España”, comentó.

Al referirse Dannaa su papel en la serie, la describió como “una villana encantadora, que tiene veneno en las palabras” y reconoció que ella en la vida real también padeció el bullyingcomo alumna y como artista.

“Todos hemos pasado en algún momento por el bullyng. Antes, decíamos me molestan en la escuela, me dicen de cosas; yo creo que hoy en día, el bullyng ya tiene un nombre como el racismo, el clasismo y está bastante demostrado que Lu, mi personaje es bastante clasista, racista, y eso lo genera porque ella es bastante insegura en su persona”.

Las personas que hacen bullying considera Danna Paola, “lo hacen porque no pueden ser como tú o tienen ganas de ser como tú y viven frustradas con sus propias vidas. Sí, yo he sufrido de bullyng, pero nunca me he enganchado tanto con este tipo de cosas, hoy en día tenemos que tomar mucha conciencia de tanto daño puedes hacer a terceros”, por eso es que se propone en un futuro hacer una campaña para hacer conciencia sobre el bullying.