Danna Paola va sin filtros a La Academia

Que haya disposición, ganas de aprender y sobre todo mucho talento, es lo que Danna Paola buscará que tengan los participantes de la nueva temporada de La Academia. Y es que junto a Horacio Villalobos, Arturo López Gavito, Remmy Valenzuela y Alexander Acha, la cantante será una de las juezas que participen en este programa que comienza hoy en la noche por Azteca Uno.

“No se trata de querer estar en este proyecto para ser famosos. Creo que lo importante es que haya muchísimo talento, que manejen y conecten bien con el público. Se trata de ver su avance y que tengan estas ganas de dejarse guiar por quien les está enseñando”, dice la cantante en una entrevista exclusiva con El Sol de México.

Y es que Danna Paola asegura que no habrá espacio para los egos: “Creo que la soberbia es tu peor enemigo y la humildad es la base del éxito, es algo que tienen que aprender muchísimo”.

Por eso es asegura no tendrá ningún tapujo al ofrecer su opinión: “No pienso tener filtros, soy alguien muy sincera y auténtica y es lo que me ha caracterizado en toda mi carrera. Entonces lo que me gusta diré que me gusta y lo que no diré que no me gusta. Simplemente es tener un criterio lo más sincero posible”, explica.

Para Danna Paola, sus 20 años de carrera como cantante y actriz son suficientes para poder juzgar el desempeño de los jóvenes: “Mi trayectoria creo que avalúa, porque es lo que me ha hecho aprender. También está el hecho de haber tomado clases, que ha sido sumamente importante para mí; he aprendido de compañeros artistas, actores, cantantes a lo largo de toda mi carrera y al final uno no deja de aprender”, dice.

La cantante explica que ser juez no se trata de llegar a decir “lo sé todo, soy perfecto y soy el mejor”, pues considera que sus comentarios estarán fundamentados en “un criterio y con unas bases de experiencia que tengo y que me han posicionado donde estoy”.

Además, para la intérprete de Mala fama y Agüita, ser jueza de La Academia es también una oportunidad de aprender en esta nueva experiencia: “Yo no soy una experta y también quiero retroalimentarme tanto de los participantes como de mis compañeros coaches”.

Pues para Danna Paola, “La Academia es uno de los programas más reconocidos a nivel de la industria musical, de este proyecto han salido grandes artistas de hoy en día. A mí por lo menos, eso me deja muy contenta de poder participar y de trabajar con compañeros tan talentosos y con muchísima carrera”.

La cantante adelanta que en La Academia también será un espacio donde sus fans puedan conocer lo que tiene en puerta: “Estoy trabajando en mi próximo álbum completo que saldrá el próximo año. Creo que para todos este programa es también una plataforma para presentar proyectos y habrá muchas sorpresas”.