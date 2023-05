Danna Paola y 90's Pop Tour salvan al Tecate Emblema

La lluvia acompañó el arranque del primer día del Tecate Emblema, que inició con una baja al anuciarse la cancelación del show de Enrique Iglesias, uno de los headliners del cartel de este sábado. Sin embargo, algunos de sus fans optaron por mantener la cita y acudir a disfrutar de Danna Paola y el 90's Pop Tour, los artistas que apoyaron al festival.

Tal fue en caso de Pamela Anaya, una joven de la Ciudad de México, que incluso acudió con su playera de Enrique Iglesias. "Ni modo, seguimos apoyándolo. Espero que se recupere pronto. Si vuelve a venir lo voy a ver otra vez sin pensarlo", declara en entrevista con El Sol de México.

Lee también: Estoy francamente triste: Enrique Iglesias cancela su concierto en Tecate Emblema

Aún con la decepción de no ver a su ídolo, otros asistentes consideraron que lo organizadores resolvieron bien el problema y aplaudieron que los ya mencionados artistas hayan aceptado sumarse al cartel.

👀🎶 Inicia esta tarde el festival @TecateEmblema, al que han llegado pocas personas.

Esta mañana, @enriqueiglesias anunció que no cerraría la primera noche del evento debido a una fuerte neumonía que padece.



📸 @jaguarquetzal11 pic.twitter.com/tvYR9tuycu — El Sol de México (@elsolde_mexico) May 13, 2023 #AlMomento 🎶 | Mel C arranca su presentación en el escenario Tecate Emblema. 🔥



📹 @beelgtz pic.twitter.com/DJYAOAO5fm — El Sol de México (@elsolde_mexico) May 14, 2023 Pabllo Vittar hizo un pequeño homenaje a RBD al cantar un fragmento de "Sálvame".



📹 @beelgtz pic.twitter.com/fPSNOfwC3e — El Sol de México (@elsolde_mexico) May 14, 2023

Así lo consideraron Daniela y Paola, dos fans provenientes de Morelia, Michoacán, que habían comprado sus boletos minutos antes de la noticia de la cancelación. "Nos decidimos a venir hoy mismo y cinco minutos después subió su historia. Pero creo que estuvo bien lo que hicieron, aún con tan poco tiempo", declaró esta última.

Aunque el recinto se fue llenando con el paso de los minutos, al corte de las 17:30 horas todavía se observaba poca afluencia de personas, en comparación con la edición anterior a la misma hora.

Este sábado también se presentarán artistas como One Republic, Belinda, Mel C, Pabllo Vittar y The Chainamokers.