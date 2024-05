Danna Paola y Eiza González dicen que no sienten el apoyo mexicano, ¿nadie las quiere?

Diversos mexicanos han triunfado alrededor del mundo. En lugares como Hollywood han reconocido el talento de actrices como Eiza González y Danna Paola. Sin embargo, lejos de que ellas sientan el apoyo de México, aseguran que los habitantes del país no las quieren.

Danna Paola se sumó a las declaraciones de Eiza González, quien en la Met Gala aseguró que se siente “muy orgullosa de ser mexicana pero, a veces no siento el mismo amor de regreso”, en referencia a que los mexicanos no reconocen su trabajo pese a que represente al país.

Por su parte, Danna Paola compartió el mismo sentimiento que la actriz, pues últimamente ha recibido críticas constantes.

Apoyo muchísimo la opinión de Eiza González: Danna

Durante una breve entrevista, Danna Paola externó el apoyo a la postura de Eiza González, pues considera que “a veces” comparte el mismo sentimiento sobre que los mexicanos no la quieren. Sin embargo, reconoció que sus fans la apoyan mucho.

Yo tengo mucho público que me ama y que me quiere.Danna.

Si bien Danna Paola ha recibido el apoyo de sus fans a lo largo de su carrera, hay personas que le “tiran hate” en redes sociales, debido a las polémicas que ha protagonizado la también actriz.

¿Por qué critican a Danna Paola?

Durante este año, Danna Paola ha sido víctima de críticas y hate en redes sociales por dos polémicas que desató la actriz.

La primera se derivó tras su decisión de cambiar su nombre artístico de “Danna Paola” a solo Danna. La noticia por sí sola no generó desagrado, pero su exigencia porque una usuaria le cediera el nombre de X, antes Twitter, desató polémica en redes sociales.

El cambio de usuario se dividió en dos posturas, entre quienes apoyaban a Danna porque la usuaria le pidió 400 mil dólares para cederlo; y con las personas que argumentaban que los fans de la intérprete de Oye Pablo acosaron a la dueña del username.

La última polémica, y la más impactante en cuanto a críticas, se dio cuando Danna eligió a España sobre México, durante una entrevista para una estación de radio chilena.

Su declaración generó críticas en su contra, pues aseguraban que el público mexicano la había hecho famosa, por lo que no debería preferir otro país o nacionalidad.