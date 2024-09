Danna, Thalía y el fotógrafo Rodrigo Prieto: el talento mexicano en los VMAs 2024

México se hizo presente en tres ocasiones durante la edición 40 de los Premios MTV VMAs, que se llevó a cabo en el USB Arena, en Nueva York, la noche de este miércoles.

La primera en salir fue Danna, la actriz de Élite y Atrévete a soñar, que, en sólo unos minutos presentó al cantante Teddy Swins, quien interpretó Lose Control. La artista de 29 años lució un vestido color café que remarcaba su cintura.

La cantautora incluso se tomó fotografías con Taylor Swift, la máxima nominada de la noche, así como con Karol G, ambas instantáneas y videos ya son virales en redes sociales.

Por otro lado, Thalía salió al escenario muy sonriente, con un vestido color naranja y entregó el premio en la categoría de Mejor Latino, mismo que ganó Anitta por su tema Mil veces.

Y el tercero en salir fue el fotógrafo Rodrigo Prieto, el mexicano nominado a cuatro premios Oscar y que está por estrenar su cinta Pedro Páramo en Netflix. El también director subió al escenario en el último minuto de la gala para acompañar a Taylor Swift y a Post Malone a recibir el premio Video del año por Fortnight. Swift le agradeció públicamente por el esfuerzo a dicho videoclip que la hizo ganadora.

De Eminem a Karol G: las estrellas musicales en los VMAs 2024

Lo que más destacó en la gala de esta noche fueron los shows musicales los cuales prendieron en todo momento al público.

El encargado en abrir el evento fue Eminen, que interpretó temas como Somebody save me y el intro de Without me.

Por otro lado, la colombiana Karol G puso a cantar a muchos con el tema Si antes te hubiera conocido, donde aprovechó para bailar ritmos latinos junto a Camila Cabello y Taylor Swift.

Shawn Mendes que estrenó una nueva canción romántica y LISA, la integrante de Blackpink que debutó como solista interpretando los sencillos New woman y Rockstar, fueron dos más que se robaron las miradas y aplausos del público presente.

Los performances continuaron con Sabrina Carpenter con el tema Please, please, please, que inició entonando colgada en un columpio, continuando con canciones como Espresso y Taste, en un ambiente fuera de la Tierra, en el espacio, junto a algunos extraterrestres.

Anitta por su parte cantó su reciente tema Paradise y Alegría, junto a Tiago PZK. Un show de la brasileña no es show si no mueve sus glúteos, por lo que no dudó en darlo todo en la pista y moviendo sus caderas al ritmo de la música.

La conductora del evento Megan Thee Stallion no se quedó atrás e interpretó Mamushi junto al rapero Yuki Chiba, mientras que Benson Boone cantó Beautiful things, el éxito mundial y popular actualmente en redes.

Rauw Alejandro elevó la temperatura de los fans y de los asistentes en general gracias a ritmos latinos que presentó en su tema Déjame entrar.

Lenny Kravitz interpretó Are you gonna go my way? y Human.

