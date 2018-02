Danny Trejo: hombre de armas, esta vez lo demostrará en la TV

Con una larga trayectoria como antihéroe de Hollywood, Machete, conocido así por sus fanáticos gracias a las películas homónimas, ahora se ha convertido en un Hombre de armas, gracias al programa que él conduce y que forma parte de una producción de History.

Próximo a cumplir 74 años, Danny Trejo no ha dejado su pasión por la acción y sus deseos de seguir descubriendo nuevas cosas. La muestra de ello es este programa donde su particular personalidad dirige al espectador en la historia de diversas armas. “Nunca me divertí tanto haciéndolo.

Cuando Robert Rodríguez me preguntó si lo haría acepté inmediatamente.

Nunca me divertí tanto, trabajar con todas estas armas y tratando de entenderlas”, comenta con gran emoción durante una entrevista telefónica.

Hombre de armas cuenta durante ocho capítulos cómo estas herramientas han formado parte del ser humano, y desmenuza el uso que estas tuvieron en diversos escenarios históricos.

“Para mí es muy interesante porque fue casi como si fuera una clase de historia, pero con un profesor muy divertido”, bromea. “Toda la gente