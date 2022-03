Dany Merlo motiva a cumplir metas

El ex cantante de Mercurio Dany Merlo, debió tocar fondo para comprender que el valor de la vida está en superar obstáculos, expandirse, aprender de los errores y renacer. Un proceso lento, a veces duro, y de muchas reflexiones introspectivas que al final buscan hacer más llevadero el presente y planear un futuro mejor.

Tras vivir esta transición luego de su salida del grupo Mercurio, el cantante escribió el libro ¡Atrévete, hazlo! (Aguilar) para hacer este proceso menos tortuoso a otras personas que atraviesan un momento de crisis. Es la narración de su propia experiencia en la vida laboral y personal con la que busca ayudar a otros a salir adelante.

“Hace 20 años que traía la idea de hacer un libro pero no sabía de qué o cómo y la vida me ha puesto en las circunstancias y las experiencia para tenerlo hoy en mis manos con diferentes historias inspiracionales que conecten con la gente. Son historias reales sobre ese proceso que se vive cuando a veces estás arriba y otras abajo. Todos tenemos una historia que contar y hay ciertas formas de decirlo y formas de cómo te comunicas y entiendes la experiencia. Este libro es para conectar con la gente”, refirió el autor en entrevista.

Merlo confesó que debió tocar fondo cuando salió del grupo musical Mercurio. Se dedicó a vender tacos en un puesto ambulante en Estados Unidos sin hablar inglés ni conocer la cultura. Tras un largo proceso de asimilación y definir qué deseaba para su vida, laboral y profesional, inició una carrera en bienes raíces donde ha tenido éxito.

“El punto de quiebre más fuerte fue la salida del grupo, fue un trancazo fuerte, bajarme del escenario para vender tacos en una taquería móvil y darle el valor al trabajo arduo que hacen cientos de miles de personas, y en un momento ya no sólo eres el chavo fresa arriba del escenario, tienes que quemarte literal las manos y llegar a un país donde no hablas el idioma, no digo que sólo a mí me pasó es una historia con la que todos nos relacionamos de alguna manera, la intención de este libro es que hagas una retrospectiva de tus historias y veas aciertos y enseñanzas de tu pasado”, añadió de la publicación que también está en formato audiolibro.

En el segundo semestre del año, Dany Merlo llevará su libro a conferencias masivas. Será una gira nacional e internacional con la que busca compartir sus experiencias con más personas, y en cierto sentido servir como un modelo. “El mayor aprendizaje del libro fue conocerme, estoy en una autoexploración de mí mismo y aceptarme porque también me ha ayudado a entender las cosas en retrospectiva, este libro son esos rayos X de un pasado que me ha ayudado a conectar con muchas personas”, concluyó.