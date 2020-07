Dariana, concursante de Guerreros comparte el secreto de su éxito

Para la deportista Dariana García, parte del éxito tanto en la vida como en la pista, viene de creer en uno mismo. Actualmente compite en el reality Guerreros 2020, con el equipo Cobras, y ya piensa en llevarse el triunfo en esta primera temporada.

“A mí lo que me motiva principalmente es creer en mí misma, en la capacidad que tengo para hacer las cosas y también, me fortalecen todos los mensajes que recibimos de los fans y el de saber con conocimiento de causa que estás inspirando a muchas personas, niñas, niños, adolescentes, que me están viendo. Eso me emociona bastante”, declaró a El Sol de México en entrevista vía telefónica.

Desde el lugar de su confinamiento, describe el reto que implica enfrentar cada competencia de manera física y emocional que la lleva a desarrollar aún más su cualidad como atleta de la velocidad.

“En todas estas semanas del reality me he dado cuenta que los retos que no me agradan son los de fuerza, porque mi masa corporal es súper delgada y si me ponen frente a otro u otra con 20 kilogramos de más, me es difícil vencerlos. Aunque a la vez, eso me gusta como parte del gran reto para seguir luchando y dar más batallas en el reality, para llegar a la victoria”.

La experta en rugby, no puede evitar hablar de la salida de sus compañeros de equipo comandado por Macky González, quienes dejan un hueco difícil de llenar.

“Estoy muy feliz y con muchas emociones encontradas, cada vez que hay sentenciados me siento triste, devastada porque esta es ya mi casa. Entonces duele perder un miembro de la familia, pero también estoy feliz por todo lo que es el proyecto.

"No sólo es la competencia y la unión del equipo, sino el poder dar un poquito para México entregando altruistamente a la gente que tiene menos. Como el hecho de llevar comida a la gente de calle de la Venustiano Carranza. Te llena el corazón de una forma inexplicable, hacer labor filantrópica, te llena el espíritu”.

Espera que en las siguientes semanas frente a los Leones, capitaneados por Memo Corral, sus compañeros sigan con las pilas bien puestas sorteando las pruebas y retos por demás extremos.

“Cada uno tiene su vida personal en Guerreros 2020 y los propios problemas, a veces nos hacen estar fuera del juego, pero creo que han sido mínimas las veces que ocurre como equipo y todos están dispuestos a todo por ganar, juntos somos fuertes y estamos en la zona con ese cambio de mentalidad muy cañón. Pocas veces, se siente la mal vibra de una persona, que viene con algún problema de fuera”, afirma.