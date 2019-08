Darío Yazbek da un adelanto de La casa de las flores

Más maduro y con ganas de tomar un papel diferente en cuanto a su vida, es que Darío Yazbek regresa a la serie La casa de las flores, la serie televisiva en la que interpreta a Julián de la Mora, personaje que se ha convertido en un ícono del movimiento LGBT+.

“Julián intenta ser adulto, cambiar las cosas y tomar el control sobre su vida y teniendo la personalidad que tiene, como que abre muchos caminos a cosas muy chistosas y divertidas”, comenta el actor en entrevista para El Sol de México.

Darío es serio y pensativo, platica que una de las cosas más importantes al momento de elegir sus próximos proyectos, está en el trabajo del director y qué tan propositivo es el mensaje que plantea, con eso en mente, el hermano menor de Gael García tiene proyectos de los que aun no puede mencionar, y algunos otros que están a punto de salir a la luz, dos series televisivas y dos películas.

“Yo escojo los proyectos por lo que quieren decir y en ese sentido creo que es muy importante estar con esa mentalidad de verlos y juzgarlos por lo que son, y me gusta el director, me gusta lo que hace y me gusta la propuesta, juzgar el proyecto un poco en ese sentido”, expresa Yazbek.

Mexcam girlz es uno de ellos, con una pequeña participación en dicha serie digital que trata temas como el internet, lo viral, la privacidad y la fama, elementos que convencieron al actor para involucrara en él.

“La parte más importante de la serie es que busca hacer hincapié sobre el derecho a la privacidad y a la intimidad de todos de un problema de la sociedad en la que juzgan a las personas”, comenta el actor.

También, a siete años de haber realizado la película Daniel y Ana, Yazbek volvió a trabajar bajo la dirección de Michel Franco en Lo que algunos soñaron, una historia en la que la violencia y una sociedad distópica, en la que se busca demostrar las implicaciones de ella.

“La película busca retratar lo que vivimos hoy en la sociedad en la que la violencia está muy presente, es una película que cambia mucho de lo que ha hecho Michel antes, eso es un riesgo que toma, pero siempre de los riesgos pueden salir cosas impresionantes”, asevera.

Aunque el rodaje terminó, la producción aún no tiene fecha de estreno, pero el actor cuenta con que el filme llegue a algún festival el próximo año.

“El tema de la película es bastante fuerte, es el día de ‘mi’ boda y como todo se torna de repente muy oscuro, de cómo se van destruyendo las relaciones familiares, de amistad a partir de todo esta parte de la violencia y cómo puede destruirlo todo”, explica de sobre la película.

Finalmente, Yazbek está emocionado del estreno de Playmobil: la película, en la que prestó su voz a Rex Dasher, un agente secreto seductor y audaz, que se estrena hoy en cines.

“Es un galán fallido, que no sé si ahí nos identifiquemos tanto, pero en la parte de decirle sí a todo, a la aventura, creo que en ese sentido somos muy parecidos, decir sí a ayudar, creo que es una de las partes lindas del personaje” concluyó.