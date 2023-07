Darren Criss celebra con los mejores fans

Darren Criss ama al público mexicano, debido a su buena vibra y el amor que le brindan en sus conciertos, y no dudó en demostrar ese cariño durante el concierto que ofreció esta noche en el Frontón México, ante mil 600 personas.

"Saben que México tiene los mejores fans del mundo, ¿verdad? Están locos, es increíble, si este show es increíble esta noche, es por ustedes hijos de perra. Vamos a opacar a los demás países del mundo", expresó el artista, luego de iniciar su repertorio con "I'm so excited" y "Fuckin around".

El cantante hizo una pausa para presentar a sus tres coristas, quienes colaboraron con él en el EP "Homework", y lo acompañaron durante todo el show de esta noche.

Celebridades El dueto Escarlata adopta como estilo musical el bolero pop

El público no dejaba de gritar su nombre, aplaudirle cada que se acercaba a la orilla del escenario o les sonreía. Mientras tanto, el concierto continuaba con temas como "Somewhere only we know", "Cough syrup", "Hopelessly devoted to you" y "I can't dance".

Darren también recordó su paso por el teatro musical, al interpretar temas como "Granger danger" (al lado de sus coristas, Lauren y Joey) y "Goin' back to Howarts", los cuales forman parte de la banda sonora de la obra "A very Potter musical".

"Hemos tocado un par de canciones que todos conocen, pero todavía tenemos algunas más. Quiero que sigan cantando conmigo", dijo en la recta final de la presentación.

▶️ Con el tema "I'm so excited", Darren Criss inicia su primer concierto en su primer concierto en el Frontón México de la CDMX 🎶



📸Belén Eligio pic.twitter.com/u172GOuspY — El Sol de México (@elsolde_mexico) July 27, 2023





El originario de San Francisco, California, incluyó "Torture me", un cover de los Red Hot Chilli Peppers, el cual aseguró es uno de sus temas favoritos. "Me hubiera gustado escribirla yo. No es un hit en la radio, pero chequenla, es maravillosa", comentó.

Recordando su paso por la televisión, interpretó "Teenage dream" de Katy Perry, canción que formó parte del soundtrack de la serie "Glee", donde dio vida al personaje de "Blaine Anderson".

"¿La están pasando bien? ¿Están aprendiendo algo? Espero que regresen a casa diciendo estuvo genial, quiero regresar a verlo pronto", expresó con alegría, y prometió visitar el interior de la República en su próxima gira.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo





El concierto finalizó con los temas "For a night like this" y "Day that the dance is over". Antes de despedirse, Darren reiteró su cariño hacia México, y externó su deseo de que todos los presentes hayan pasado una noche inolvidable.

"Gracias por estar aquí está noche, los amamos. Gracias por su energía, vamos a terminar el show con alegría para que vayan a casa a decirles a sus amigos lo bien que la pasaron".