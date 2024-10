Datos curiosos de El extraño mundo de Jack que no conocías a 31 años de su estreno

El 13 de octubre de 1993 llegó a la pantalla grande una historia que, a través de los años se ha vuelto de culto: El extraño mundo de Jack.

Además de servir como inspiración para muchos disfraces en la temporada de Halloween o Día de Muertos, la cinta dirigida por Henry Selick se mantiene vigente al paso del tiempo.

Gracias a su trama, el largometraje se extiende hasta Navidad, ya sea que la veas en octubre para asustarte o en Navidad para recordar la magia que tiene dicha festividad.

The Nightmare Before Christmas –su título en inglés– cuenta la historia de Jack Skellington, el rey del Halloween, que, cansado de cada año celebrar la misma fecha y prepararse arduamente, no encuentra esa chispa que lo motivó en un inicio. Perdido y sin emoción por el siguiente Halloween, Jack deambula por las afueras de la ciudad donde habita, junto a su perro, Zero.

Sin imaginarlo, descubre la puerta a otros mundos, otras festividades que no conocía. La puerta que más le llama la atención es la que tiene un árbol de navidad; al abrirla se encuentra con magia, alegría, muchas luces, regalos, sonrisas, todo lo opuesto a lo que él hace y, claro, queda atónito al conocer a Santa Claus y su villa navideña.

Emocionado y lleno de ideas, regresa a su mundo, reúne al pueblo y les comparte su idea de cómo será su nueva fiesta. Utilizando sus recursos, Jack recrea la Navidad, una muy desastrosa, a pesar de que Sally, su eterna enamorada trata de advertirle, hace caso omiso.

La cinta está inspirada en un poema escrito por Tim Burton, quien escribió la mayor parte del guion, creó los personajes y es el productor.

Sin embargo, contrario a lo que muchos imaginan, la dirección corre a cargo de Selick, lo que ha generado una ligera controversia a través de los años por ver quién merece el crédito.

Como en cualquier historia no puede faltar el villano y Oogie Boogie intenta arruinar los planes de Jack y, claro, quedarse con Sally.

Datos curiosos que no conocías sobre El extraño mundo de Jack

Una de las curiosidades es que, tal es el gusto del público por esta cinta –reflejado en los 103 millones 993 mil 557 dólares que ha generado a nivel global hasta el momento– que en 2001, Disney tenía contemplado realizar una secuela, pero no en stop motion, como se filmó la primera, sino utilizando animación por computadora; sin embargo, Tim Burton convenció al estudio de no hacerla, ya que esta idea podría no gustar al público.

"Siempre fui muy protector (con la película) para no hacer secuelas ni cosas de ese tipo”, explicó entonces Burton.

Entre las cosas que pocos saben es que, en un inicio, se tenía la idea de que Sally tuviera problemas para caminar, pero al momento de recrearlo se tuvo que cambiar, ya que parecía como si el personaje estuviera en estado de ebriedad. El estudio optó entonces por una dificultad más sutil en su andar.

Algunos de los regalos que Jack entrega a los niños son guiños a las películas de Tim Burton. Se presenta una serpiente que parece un gusano de arena de la cinta Beetlejuice (1988), y la cabeza reducida es de la sala de espera del más allá en la misma película, mientras que el gato y el pato aparecen en Batman regresa (1992).

Burton también es conocido por estar detrás de producciones como El Joven Manos de Tijera (1990), El cadáver de la novia (2005), Alicia a través del espejo (2016), Dumbo (2019), Merlina (2022) y la nueva secuela de Beetlejuice (2024).

En 1994, El extraño mundo de Jack fue nominado a un premio Oscar en la categoría de Mejores Efectos Visuales; en los Premios de la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror, fue ganador en categorías de Mejor Música y Mejor Cinta de Fantasía.

En México, El extraño mundo de Jack llegó el 17 de noviembre a cines. Para quienes son fans de Tim Burton se presentará un Fan Fest el 3 de noviembre, en la Ciudad de México en el Salón Lux del Deportivo SME Coapa, donde los asistentes disfrutarán de proyecciones especiales, música en vivo, concursos de cosplay, repostería alusiva, área de fotos, entre otras actividades más. La entrada será totalmente gratuita y estará presente Cynthia Alonzo, quien da voz en español latino a “Emily” en el filme de “El cadáver de la novia”.