Dave Matthews Band visita su lugar favorito

Dave Matthews Band no necesitó una entrada ostentosa para enloquecer al público del Auditorio Nacional. Uno a uno fueron saliendo los integrantes, para tomar sus respectivos instrumentos, y con ello provocar una ovación que los hizo esbozar una sonrisa.

"Ciudad de México, gracias", expresó Dave a los 6 mil 500 presentes, después de interpretar "Satellite".

"Estoy muy feliz de estar aquí. Espero puedan traducir esto al español, deseo que tengan una velada muy buena con nosotros".

El show continuó con temas como "Rapunzel", "Come on", "Madman's eyes" y "Virginia". Siempre sonriente, el cantante aprovechaba los espacios entre cada canción para platicar y bromear con sus fans.

Aunque reconoció que su español no es bueno, contó que hizo el intento por aprender unas palabras, un poco inspirado por su propia familia, quienes dominan el idioma.

"Me disculpo porque ya he usado todo mi español. Mis hijos y mi esposa hablan español, pero yo no, así que disculpenme. Gracias. La mujer. Azul. El gato. Tengo un libro, trataba de aprender español antes de venir", platicó entre risas.

La mayoría de las personas disfrutó del concierto sin grabar con sus celulares. Entre la audiencia se observaban tan sólo unas cuantas pantallas, mientras que los demás observaban atentos a los músicos, y por supuesto cantaban las canciones junto con ellos.

El músico bromeó también con el final de la pandemia, y se mofó de la forma en que los estadounidenses manejaron la crisis. Asimismo, confesó que la Ciudad de México es uno de sus lugares favoritos del mundo, y contó que ha comido en excelentes restaurantes y bares.

"El otro día veía una lista de los mejores 150 bares del mundo, y muchos de ellos están aquí en su ciudad. Deberían sentirse orgullosos de ello", dijo en cantante, destatando un grito de euforia entre el público.

El repertorio siguió con temas como "Bismarck", "Grey street", "Busted stuff", "Space between", "Bayou" y "Crash". Sus fans aprovechaban los momentos de silencio para gritarle que lo amaban, y pedirle que regresara a México muy pronto.

El show terminó más de dos horas y media después con los temas "Looking for a vein", que formará parte del álbum que lanzarán el próximo 19 de mayo, y "Don't drink the water". "Gracias, very much", se despidió Dave con una sonrisa.