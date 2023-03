David Castañeda cumple su sueño de trabajar con Christoph Walts

Desde que David Castañeda estaba en la escuela solía ver las películas de Christoph Waltz, y comenzó a sentir una gran admiración por su trabajo. Hoy, a sus 33 años, el actor tuvo la oportunidad de compartir créditos con él en la serie El juego más peligroso: Nueva York.

"Cuando me tocó trabajar con él, estaba bien nervioso, era el cuarto o quinto día y me tocó verlo. Lo sentí muy familiar, palabras muy sinceras y simples, de ahí en adelante le hice preguntas sobre cómo había aprendido cosas, su opinión del teatro, fue interesante ese aprendizaje para aplicarlo en un próximo proyecto", contó en entrevista.

El originario de Los Ángeles, California, agregó que como artista fue una gran oportunidad conocer de primera mano la experiencia de un doble ganador del Oscar dentro del set, pues aprendió que la disciplina siempre será clave en su profesión.

"El ensayo, a mí me gustaba hacerlo, pero a Christoph le encantaba. Y me daba gusto ver a alguien tan famoso y establecido, que no se le hayan quitado las ganas de repetir la escena y tratar de mejorar", contó.

La serie en la que ambos participan sigue la vida de Victor, un peleador con una debilidad visual, que se ve obligado a ser el blanco de una cacería mortal, para reunir medio millón de dólares, y así proteger la vida de su hermana, quien es acechada por un mafioso.

Waltz interpreta a Miles Sellars, el organizador de El juego más peligroso, en el que en un reto de 24 horas los participantes son perseguidos por cazadores en las calles de Nueva York y por cada hora que logran sobrevivir, reciben una suma de dinero en un juego de vida o muerte del que sólo uno puede salir vencedor.

EL VALOR DE LA FAMILIA

David Castañeda subrayó que más allá de la acción que conlleva la historia, el verdadero trasfondo es el valor de la familia, y los límites que un individuo es capaz de cruzar con tal de mantener a salvo a sus seres queridos.

"La oportunidad de tener una mejor vida y cumplir sus sueños, pensando que el dinero será el cambio, eso puede ayudar. Pero pienso que en este proyecto lo más importante es el amor a su familia y querer protegerla, y mi personaje hace algo muy noble sin pensar en el dinero".

Y agregó: "Cuando alguien tiene un propósito tan fundamental como eso, todo lo bueno sigue. Ojalá mucha gente conecte con ese elemento de la historia".

HORAS DE ENTRENAMIENTO

Para lograr el físico de su personaje, y desempeñar todas las escenas de acción sin ningún problema, la también estrella de The Umbrella Academy trabajó con un entrenador casi todos los días del rodaje.

Según detalla, se levantaba entre las cuatro y cinco de la mañana, para tener su sesión antes de ir al set. El objetivo era construir el físico de un personaje que se mantiene en forma, pero a la vez lleva una vida complicada.

"Iba a interpretar a un peleador, aunque algo decadente; no era bueno, estaba cansado, su cuerpo lo veías y no tenía chance de convertirse en alguien muy famoso, hubo un poco de balance para que fuera creíble que no era el mejor", finalizó.

UNA FRANQUICIA CONOCIDA

El juego más peligroso: Nueva York se estrena este 10 de marzo en la plataforma Roku Channel, es apta para adolescentes y adultos.

Basado en un cuento de Richard Connell, publicado en 1924, El juego más peligroso ha tenido varias versiones en cine y TV. Esta nueva serie, producción original de Roku, es la segunda temporada, pues en 2020 se estrenó, con un elenco diferente en la plataforma Quibi.