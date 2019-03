David Harbour asume el reto de ser Hellboy

Hellboy llegó a los cines por primera vez en 2004 con Ron Perlman como protagonista y Guillermo del Toro como director. Su éxito fue tal que se realizó una secuela que incluso fue nominada al Oscar por su trabajo de maquillaje. Sin embargo, estos precedentes no detuvieron a David Harbour para que asumiera el reto de revivir a este personaje en una nueva y diferentecinta, la cual estrenará en México el 11 de abril.

“Cuando me mandaron el guion y me preguntaron si quería hacer a Hellboy, al principio estaba dudosos, porque él (Guillermo Del Toro) había hecho grandes películas y no estaba del todo seguro que se necesitará hacer de otra forma. Pero luego leí el guion, hablé con Neil Marshall (director) y los productores y me convencieron por la nueva forma de contra esta historia”, comentó Harbour en una conferencia de prensa que ofreció ayer en México.

El actor que se popularizó por su papel de Jim Hopper en Stranger Things, asegura que fue liberador saber que esta nueva cinta “no se trataba de imitar nada que se hubiera hecho antes, tampoco le estamos quitando la energía o el poder que tenían esas dos películas, sino que habían pasado más de diez años desde que Hellboy llegó a la pantalla, amamos este personaje y pensamos que teníamos que darle vida en cine de nuevo”, comentó.

El ganador del Globo de Oro destacó que esta cinta se arriesga al experimentar con el personaje para encontrarle otros sentidos. “Es como Batman, Tim Burton lo hace de cierto modo y luego Christopher Nolan lo adapta a su estilo y tiempo. Reinventar y permitir que esta historia viva de otro modo fue lo que diluyó mis miedos, porque tenía mucho miedo al principio. Pero cuando me explicaron lo que iba a ser simplemente me emocioné porque creo que es divertida como el infierno”.

Para dar vida a Hellboy, David Harbour tuvo que realizar un duro entrenamiento físico, pero tuvo que confesar algo. “Como pueden ver, tengo un cuerpo increíble, es realmente extraordinario. De verdad quisiera mantener el mito de que ese es mi cuerpo, pero desafortunadamente tendré que decir la verdad... ¡ese no es mi cuerpo!”, bromeó el actor con un tono afligido.

“Eso es un traje, pero la verdad es que si tuve que hacer mucho entrenamiento para esta película, me puse fuerte y gané mucho volumen. Pero sí, me prepare mucho y tuve un entrenador con una rutina de levantar pesas con mucho peso y pocas repeticiones”, explicó el histrión que también ha participado en cintas como Escuadrón suicida.

David Harbour se dice afortunado por la carrera que ha desarrollado, pues ha sido precisamente en los últimos años donde ha logrado posicionarse en el gusto del público.

“No creo que hayan escuchado de mi antes de Stranger things, pero créanme que he estado en este negocio desde hace mucho tiempo”, dice.

Sin embargo no tiene expectativas sobre cómo Hellboy pueda venirle en un futuro. “Cuando casi cumplía 30 hice una película y todo el mundo me decía que mi vida cambiaría, pero nada pasó. Y luego con Stranger things no tenía expectativas y mi vida cambio completamente. Por eso nunca pienso en eso, porque no entiendo el mundo de esa forma. Tengo mis propinas opiniones e ideas de lo que me gusta o no y el mundo rara vez coincide conmigo. Así es que ya veremos”, finalizó.