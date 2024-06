Angelina Jolie y su hija Vivienne triunfan en los Tony con The Outsiders

La comedia musical The Outsiders, que produce la actriz Angelina Jolie, y la pieza Stereophonic, que cuenta la historia de un grupo musical de los años 1970, fueron reconocidas el domingo con los premios Tony, la distinción más alta para el teatro en Estados Unidos.

Broadway celebró a los mejores de este arte en el Lincoln Center de Nueva York, con la actriz Ariana DeBose, ganadora de un Oscar y conocida por su papel de Anita en la última adaptación de la película West Side Story, como presentadora por tercer año consecutivo.

The Outsiders, adaptación teatral de la novela de S.E. Hinton sobre los conflictos entre dos pandillas de estudiantes en Oklahoma en los años 1960, se llevó el premio a la mejor comedia musical, a la mejor puesta en escena, mejor iluminación y diseño sonoro.

"La sociedad cambia pero la experiencia de ser un extranjero es universal", declaró Angelina Jolie, una de las productoras de la pieza donde hay una escena de pelea ultraviolenta.

"Todo joven, toda persona que se sienta rechazada, no se equivoca al ver lo que es injusto, no se equivoca al desear encontrar su propio camino", añadió la actriz.

En esta producción, una de sus hijas con Brad Pitt, Vivienne, participa como asistente de producción y a sus apenas 15 años ya es ganadora de un Tony.

Stereophonic, escrita por David Adjmi, se llevó el premio a la mejor pieza teatral. La obra cuenta la historia de la creación de un álbum por parte de un grupo de rock, con música original de Will Butler, exmiembro de Arcade Fire.

Ganó cinco premios, incluido el de mejor actor y mejor director, después de hacer historia como la obra más nominada de la historia con 13 nominaciones.

El triunfo de The Outsiders fue ligeramente disminuido por Hell's Kitchen, una comedia musical sobre la vida de la cantante pop Alicia Keys, que ganó el premio a mejor actriz principal, para Maleah Joi Moon, y a la mejor actriz en un rol secundario para Kecia Lewis.

Daniel Radcliffe se llevó el Tony al mejor actor destacado en un musical por Merrily We Roll Along, y recogió emocionado su primer Tony: "Voy a hablar rápido y trataré de no llorar", dijo el actor al recoger su premio.

En el apartado de actuación teatral, Jeremy Strong (An Enemy of the People) conquistó el Tony al mejor actor principal, una victoria del actor ganador de un Emmy que definió la obra ante el público como un "grito del corazón".

El premio a la mejor interpretación de un actor en un papel destacado en una obra de teatro fue para Will Brill (Stereophonic), quien se salió de las dedicatorias más trilladas y dedicó el galardón a su terapista.

Kara Young ganó, por su parte, el Tony a la mejor actriz destacada en una obra de teatro por Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch.

En la apertura de esta velada tan neoyorquina, Alicia Keys apareció al piano para interpretar un popurrí del musical Hell's Kitchen, antes de llamar al rapero Jay-Z al escenario para interpretar juntos la canción Empire State of Mind.

Con gran presencia de actores de Hollywood, esta 77 edición sorprendió con la aparición de Pete Townshend, el líder de la mítica banda británica The Who, quien se unió al elenco del musical The Who's Tommy' para interpretar el tema Pinball Wizard.

Además, el premio al mejor vestuario de musical fue para Linda Chao (su segundo Tony), por su trabajo en El gran Gatsby, la adaptación musical de la novela clásica del estadounidense Scott Fizgerald, mientras que Justin Peck (Illinoise) obtuvo el Tony a la mejor coreografía.

El teatro, muy popular entre el público neoyorquino, recibe hasta 12.3 millones de espectadores y tuvo un 90% de las localidades ocupadas en la temporada 2023-2024, según la Liga de Broadway.