De conductora de TV a locutora, Ana Francisca Vega se estrena en W Radio

W Radio anunció que la periodista Ana Francisca Vega se integra a su equipo para conducir a partir del próximo 23 abril el programa radiofónico “Así las cosas”.

"Lo que he hecho en televisión me ha abierto muchas puertas, pero este espacio te permite tocar temas que merecen muchos más tiempo que la tele no lo permite", Ana Francisca Vega.

Asimismo, la periodista indicó que es una misma persona haciendo varias cosas a la vez, y que está muy feliz de arrancar este proyecto.

El programa se llevará a cabo este lunes 23 abril a las 13:00 a 15:00 horas, el proyecto se va a centrar en distintos temas relacionados con la política, economía, ciencia, música, tecnología, cultura, ciencia.



Este es el primer programa de radio de Ana Francisca, quien actualmente es co-conductora de del noticiero matutino “Despierta con Loret” de Televisa, y de "Fractal" un programa especializado en ciencia y tecnología de Foro TV.

También fue subdirectora de Animal Político, trabajo en radio colaborando en los programas “Atando Cabos" con Denise Maerker en Radio Fórmula, "Hoy por Hoy" con León Krauze y con Salvador Camarena en W Radio.

Vega estudio Ciencias políticas en El Centro de Investigación y docencia Económicas, CIDE, A.C, además tiene una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford, Inglaterra.