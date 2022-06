De Katy Perry a Lady Gaga; celebridades que fueron vetadas de países por cometer un error

Los famosos durante sus visitas a otros países, ya sea para vacacionar o como parte de una gira, algunas veces no toman en cuenta las creencias o reglas de los líderes de esas naciones y terminan en problemas, incluso vetados.

Aunque por su influencia la medida es indefinida o se revoca rápidamente, no deja de ser un asunto serio para la imagen que tienen y pueden perder tras prohibirles la entrada a algunas naciones por actos indebidos.

Puedes leer también: Britney Spears en Instagram: los 5 momentos clave antes de cerrar su cuenta

Recapitulemos a las celebridades que en su momento dieron mucho de qué hablar al “portarse mal” y hacer enojar a personas importantes.

OMG! Selena Gómez habla de su ruptura con Justin Bieber y confiesa su mayor lección

Katy Perry

La cantante realiza eventos impresionantes, con grandes producciones que dejan impactados a los fanáticos, pero durante un concierto en el 2015, sus acciones sobre el escenario enfurecieron a muchos.

La cantante iba a acudir a un desfile de Victoria 's Secret, en Shangai pero le fue denegado su visado, por lo que ya no se pudo presentar, pero ¿por qué le negaron la entrada?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KATY PERRY (@katyperry)

Las autoridades chinas no vieron nada bien que la artista ondeara una bandera taiwanesa durante su espectáculo, además, portaba un traje de girasol, lo que hizo alusión al Movimiento Estudiantil Sunflower que realizó una protesta debido a un acuerdo comercial chino en 2014.

Rihanna

Durante una visita a los Emiratos Árabes tuvo conflictos por posar de manera indebida en uno de los lugares más famosos del país, de acuerdo con las creencias del lugar.

La cantante visitó el patio de la Gran Mezquita del jeque Zayed y comenzó a fotografiarse, pero los representantes del lugar le pidieron retirarse, ya que no estaba siendo muy respetuosa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por badgalriri (@badgalriri)

Con un traje negro que le cubría casi todo el cuerpo, Rihanna fue expulsada al no ajustarse a las reglas para preservar la santidad del centro religioso, según un comunicado de la Mezquita.

Selena Gómez

La también actriz no tuvo un veto en China también, pero una fotografía donde se le vio conviviendo con el Dalai Lama, razón por la que el gobierno del país le prohibió cualquier participación o concierto.

Foto: Captura de pantalla

El líder espiritual no es del agrado de las autoridades chinas y eso le causó un problema, además, en ocasiones Selena se ha pronunciado abiertamente a favor de la comunidad LGBT, lo que le resta puntos.

La razón no está confirmada, pero los medios extranjeros creen que esa fue la razón, incluso el medio chino China Entertainment Weekly.

Lady Gaga

Finalmente, la cantante recibió la misma sanción que Selena Gómez y por la misma razón, lo que podría ser una confirmación de que al gobierno de China no le gusta que se fraternice con el Dalai Lama.

A este hombre espiritual se le considera un revolucionario y está exiliado, pero Lady Gaga tuvo una reunión que divulgó en sus redes sociales, lo que generó molestia en el país oriental.

Thank you for this special day. Science tells us kindness improves health, let's take care of the body of our nation pic.twitter.com/jsvlTy5pTH — Lady Gaga (@ladygaga) June 26, 2016

Sin embargo, la medida pareció no afectarle mucho, ya que en en otras ocasiones ya se le ha tachado de vulgar o revoltosa, pero en ningún momento ha afectado en su carrera profesional.