De la mano de HBO, el streaming arrasa en los Emmy

Con la primera alfombra roja al cien por ciento, aplausos de pie, presencial y sin cubrebocas, la ceremonia 74 de los premios Emmy a lo mejor de la televisión entregó el máximo número de premios a las producciones de HBO, entre ellas Sucession, la serie ambientada en las altas esferas, que partió con 25 nominaciones, 14 por actuación y recibió tres Emmy, entre ellos el más importante de la noche, a la Mejor serie de drama y Mejor actor de reparto en serie de drama para Matthew Mcfayden.

Además, The White Lotus recibió seis premios, entre ellos Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión para Jennifer Coolidge. Por segundo año consecutivo, el Emmy a Mejor actriz en serie de comedia fue para Jean Smart, por Hacks.

Euphoria, también de HBO, le dio a Zendaya el Emmy a Mejor actriz en serie dramática; en su discurso, la joven aseguró que su deseo más grande con Euphoria “es que ayude a la gente”.

Tras dos ediciones marcadas por la pandemia, la gala de entrega del Emmy se llevó a cabo en el teatro Microsoft de Los Ángeles, presentada por el comediante Kenan Thompson, del programa Saturday Night Live.

"Pueden ver que hoy estamos de fiesta", dijo Oprah Winfrey, al presentar el primer premio de la noche, Mejor actor en miniserie o película para televisión para Michael Keaton, por Dopesick. La actriz Amanda Seyfried (The dropout) recibió el premio en esta categoría.

Al recibir el galardón, Keaton contó de su enamoramiento por la televisión desde que era un niño, cuando su padre llevó a su casa por primera vez un aparato que se ganó en una rifa y él quedó embelesado por todo lo que se transmitía.

La producción Ted Lasso, que por segundo año consecutivo gana como Mejor comedia; Mejor actor principal (Jason Sudeikis) y Mejor actor secundario (Brett Goldstein), se llevó cuatro premios Emmy.

El premio a la Mejor actriz de reparto en serie de drama fue para Julia Garner por Ozark, un reconocimiento que ya ganó en 2019 y 2020. Al recibirlo, ella aseguró que el personaje Ruth le cambió la vida.

La Mejor actriz de reparto en serie de comedia fue Sheryl Lee Ralph, por Abbott Elementary, quien eligió cantar un himno feminista como agradecimiento; “a cualquiera que alguna vez tuvo un sueño y creyó que no se volvería realidad, estoy aquí para decirles que esto significa creer”, dijo tras entonar la canción.

El Emmy a Mejor actor de reparto en serie de comedia se lo llevó Brett Goldstein, por Ted Lasso, quien ya lo ganó el año pasado por esta misma serie de Apple TV. “La parte más difícil es estar en una escena con este elenco, me quedo mirando y digo ‘wow, sí que son buenos’”, dijo al recibir el galardón.

En la gala, la actriz estadounidense Geena Davis fue reconocida en la ceremonia 74 del Emmy con el Governors Award por su trabajo en el Instituto Geena Davis de Género en los Medios, que busca mayor representatividad de las niñas en pantalla. John Legend presentó un número musical para el momento de recuerdo de las personalidades del entretenimiento fallecidas en el último año.





Esta es la lista de las principales categorías premiadas en la 74 ceremonia del Emmy:

Serie drama: Succession (HBO)

Serie comedia: Ted Lasso (Apple+)

Miniserie: The white lotus (HBO)

Actriz en una serie de drama: Zendaya. Euphoria (HBO)

Actor en una serie de drama: Lee Jung-jae. El juego del calamar (Netflix)

Actriz en Serie de Comedia: Jean Smart, Hacks. (HBO)

Actor en Serie de Comedia: Jason Sudeikis, Ted Lasso (Apple TV+)

Actriz principal en una miniserie o una película: Amanda Seyfried. The dropout (Star+)

Actor principal en una miniserie o una película: Michael Keaton. Dopesick (Star+)

Actriz secundaria en una miniserie o una película: Jennifer Coolidge. The white lotus (HBO)

Actor secundario en una miniserie o una película: Murray Bartlett. The white lotus. (HBO)

Actriz secundaria en una serie de comedia: Sheryl Lee Ralph. Abbott elementary (Star+)

Actor secundario en una serie de comedia: Brett Goldstein. Ted Lasso (Apple TV+)

Actriz secundaria en una serie de drama: Julia Garner. Ozark (Netflix)

Actor secundario en una serie de drama: Matthew Macfadyen. Succession (HBO)

Programa de entrevistas: Last Week Tonight With John Oliver. (HBO)

Guion en serie de comedia: Quinta Brunston. Abbott Elementary. (Star+)

Reality de Competencias: Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls (Amazon Prime Video)

Mejor programa de variedades: Saturday Nigth live.

Director de serie limitada, antología o película: Mike White. The white lotus (HBO)

Director en una serie de drama: Hwang Dong-hyuk. El juego del calamar (Netflix)

Director en una serie de comedia: MJ Delaney. Ted Lasso (Apple+)

Guion de serie limitada, antología o película: Mike White. The white lotus (HBO)

Guion de una serie de drama: Jesse Armstrong. Succession (HBO)

Guion de una serie de comedia: Abbott Elementary (Star+)

Guion de un programa de entretenimiento: Jerrod Carmichael. Rothaniel (HBO)