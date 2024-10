De Perfil | Pascual, de San Pascualito Rey, creador del “dark guapachoso”

Pareciera que la manera en la que se dio el inicio de Pascual Reyes con San Pascualito Rey, la banda de la que es vocalista, guitarrista y fundador desde hace 25 años, fue una obra del destino, de la magia, o de cualquier otra explicación irreal.

Sus aspiraciones de convertirse en músico estaban poco vivas mientras cursaba la carrera de comunicación, a la que llegó luego de que su padre no estuviera de acuerdo en que se inscribiera en la Escuela Nacional de Música.

Así pues, mientras cursaba la carrera, a la que consideraba que sería la única forma de relacionarse con ese mundo de canciones, era editor de una revista cultural, donde tuvo contacto por primera vez con lo que se convertiría en su futuro.





Me llegó un artículo de San Pascual Rey, hablaba de que era el santo patrono de la buena muerte en todo el sureste de México y Guatemala

comentó en entrevista con El Sol de México

La identidad del santo encajó con la etapa de vida que el músico vivía, algo que magnificó su significado.

“Estaba muy dolido, en ese entonces por fin conocí el desamor y yo tenía unas canciones grabadas yo solito, programadas con sintetizador que hablaban del desamor… dije: ‘la muerte del amor, Pascualito Rey… además me llamo Pascual. Fue una revelación”, explicó el músico.

“Y no sólo eso, un día fui a la biblioteca de la universidad, estaba buscando un libro que hablara de Pascual Rey, vi uno de arte funerario. Lo saqué, lo abrí a la mitad y apareció el capítulo de San Pascualito. Dije esto ya es mucho… y bueno, me robé el libro de la biblioteca, porque dije "¡es que esto es mío!”.

San Pascualito Rey, los creadores del “dark guapachoso”. Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

La guitarra, su instrumento de trabajo

Sus sueños por dedicarse de forma profesional a la música, se remontan muchos años antes de componer sus primeras canciones. Pascual Reyes relata que aunque sus padres no eran músicos, sí eran apasionados melómanos.

Mi papá me decía que los primeros recuerdos que tenía de mí eran yo sentado en los bafles. Me la vivía horas ahí

Pascual Reyes

Más tarde, a los 12 años, junto a su hermano, comenzó a tomar clases de órgano, un instrumento con el que no conectó. No así con la guitarra, a la cual llegó con el gusto por el rock.

“Me costó mucho trabajo, pero era la época de las grandes bandas del rock y del heavy metal que yo escuchaba, de alguna manera estaba familiarizado.

“No salía de mi cuarto, me la pasaba escuchando discos de Clapton, de Santana, sacando las rolas. Esa fue mi escuela básicamente, hasta la preparatoria y universidad, que fue donde empecé a conocer a los que fueron los miembros fundadores de San Pascualito”, mencionó.

Pascual Reyes relata que aunque sus padres no eran músicos, sí eran apasionados melómanos. Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

Comienza el “dark guapachoso”

“Sufro, sufro, sufro” fue el álbum debut de la banda, que llegó luego de varias presentaciones poco formales, donde ensayaban y “palomeaban”, entre amigos, “echando chela”.

Ese material discográfico, partió de un demo que él mismo había producido, ese al que Pascual hizo referencia a la hora de encontrar el texto sobre el santo.

“Llegué un día con el demo y les gustó mucho. Esta fue mi primera banda, entonces yo no esperaba nada. Nunca había estado en un estudio de grabación, no sabía lo que era estar en la música. Lo hice nada más porque quería sacar esas canciones, porque a mis amigos les gustó y por el gusto de tocar”, dijo Pascual.

El público que escuchó su propuesta musical, bautizó a San Pascualito Rey como los creadores del “dark guapachoso” un estilo que había surgido del intento de hacer trip hop, pero que en el experimento se había mezclado con elementos de la música popular. Asimismo, por su sentimiento melancólico y oscuro.

“Aparentemente son dos términos contradictorios, pero definitivamente así suena nuestra música. Es música muy reflexiva, sombría, introspectiva, que de alguna manera tiene también muchos colores, referencias a la música grupera y popular mexicana. Hay un equilibrio ahí", explicó.

En 2003 lanzaron el disco, con temas como “Te voy a dormir”, “Beso de muerto”, “Nos tragamos” y “Cerquita de Dios”, todos ellos clásicos del repertorio hasta la fecha. Dos años después, la alienación, donde estaba el bajista Juan Morales, el único integrante que persiste hasta el día de hoy, comenzó a darse cuenta de que su trabajo estaba trascendiendo.

“Vimos que estaba creciendo y creciendo y no dábamos crédito. Yo dudaba que hubiera un segundo disco. Si me hubieran preguntado si íbamos a existir después de 25 años… jamás”.

Sin ser algo esperado, San Pascualito Rey continuó su discografía con “Deshabitado”, su segundo disco en 2007, y “Valiente” del 2011, un material que les valió nominaciones al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Rock en 2012 y cuyo sencillo "Salgamos de aquí", compitió por la Mejor Canción Alternativa.

Después de esos reconocimientos, se incorporaron Alex Otaola en la guitarra y Luca Ortega, como baterista, para escribir un nuevo episodio.

Juan Morales, el único integrante que persiste hasta el día de hoy, ahora están en la banda Alex Otaola en la guitarra y Luca Ortega, como baterista. Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

San Pascualito Rey estuvo cerca de separarse

Con los dos músicos nuevos sumados en la alineación, después de brillar por un tiempo con un sonido único, San Pascualito Rey tuvo uno de sus momentos más complicados en cuanto al ánimo interno, que terminaría en una disolución y reconstrucción posterior.

Durante la producción del disco “Todo nos trajo hasta hoy”, del 2017, la banda estuvo al borde del colapso. Esa era quedó capturada en el documental “Canción que quema”, apenas lanzado en 2023.

“Yo tenía una cierta forma de ser, un carácter muy inflexible, era muy testarudo e intolerante. Para mí en esa época, el grupo lo era todo”, admitió Pascual. “Daba mi vida y la de los demás porque el grupo siguiera tocando e hiciera cosas, pero no para todos significaba lo mismo.

El tiempo, los golpes, los cambios me han hecho cambiar de forma de ser

Pascual Reyes

"Ahora acepto y abrazo el hecho de que, para mí el grupo tiene un lugar, pero para los demás tiene otro. No es el mismo necesariamente, pero disfrutamos tocar, ensayar y estar juntos”.

A pesar de ello, la constante búsqueda de la perfección y hacer de la banda su mayor pasión es para Pascual, posiblemente, la clave para que el proyecto haya trascendido por más de dos décadas.

“No sé si las cosas hubieran ocurrido si yo no hubiera tenido ese carácter, creo que en su momento lo debí tener. No me arrepiento de haber sido como fui, porque creo que parte de lo que logramos fue por mí, por esa testarudez, esa terquedad”, apuntó.

“Ahora considero que ya soy una persona distinta, el grupo para mí es mi trabajo principal, pero ya hay cosas mucho más importantes, por ejemplo mis hijos. La vida se vuelve más interesante, no se vuelve ni aburrida, ni rutinaria, más complicada pero interesante. Mis hijos me dieron el sentido de por qué estoy aquí, por qué vine a este mundo. Me han visto tocar y enseñarles qué estoy haciendo, es como decirles a ellos ‘ustedes pueden hacer lo que quieran hacer’”.

Pascual Reyes incursiona en la composición de música para series

A consecuencia de su trabajo en el grupo, Pascual Reyes incursionó en la composición de música para películas y series, una práctica que al día de hoy lleva a cabo al mismo tiempo que la de ser vocalista y guitarrista.

En 2009, fue invitado por el cineasta Raúl Huerta, uno de sus amigos, a musicalizar el documental “Rehje”, que dirigió con Anaïs Huerta. “Me dijo: me encanta San Pascualito Rey, vamos a hacer nuestra ópera prima y queremos que tú hagas la música”, explicó Pascual, quien después de aquel trabajo conoció a Herminio Gutiérrez, un supervisor musical que se convertiría en su amigo.

“Antes de conocerlo, él era fan del grupo y entonces se me acercó como fan, pero se dio cuenta que yo empezaba a hacer scores en “Rehje” y me empezó a jalar a otro cortometraje. De ahí, mi tercera película fue una gigante: “Colosio” en el 2012”.

Pascual Reyes también compone música para películas y series. Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

En su experiencia haciendo música para cine, Pascual Reyes reconoce la versatilidad que le ha dado a la hora de crear. “Ha sido muy enriquecedor, porque no es lo mismo, en el grupo lo más importante somos nosotros y son canciones muy personales; en un score eres una pequeña pieza, tú debes estar al servicio de la historia bajo la guía del director”, mencionó.

“Una película es muy enriquecedora porque no puedes usar los mismos recursos musicales película tras película, porque un día te va a tocar una de suspenso, de comedia, de terror, drama. También debes de escuchar mucha música para cuando te caiga un proyecto que no está en zona cercana puedas resolverlo sin entrar tanto en el ego”, apuntó.

En su historial como compositor para cine y televisión, Pascual Reyes tiene las series “El César” de 2017, “Hasta que te conocí” de 2016 y del 2023 “Eva Longoria: Buscando a México”. Fue nominado tres veces en los Premios Platino por "Mejor música original", en el 2015 y en 2021 por "Ixcanul" y “La llorona”, respectivamente, además de "Radical" en el 2023.





Todas las películas que he hecho han tenido corazón, han tenido una intención, algo muy importante que decir. Algunas económicamente más exitosas que otras, pero sin duda he sido muy afortunado en participar

Pascual Reyes

Celebrando 25 años de San Pascualito Rey

Después de 25 años de aquel comienzo fortuito con San Pascualito Rey, Pascual Reyes está listo para celebrar un recorrido lleno de aprendizajes en una gira que comenzará en el Lunario del Auditorio Nacional, el próximo 8 de febrero, en el concierto que será la presentación del disco recién lanzado “Dark guapachoso”, en el que incluyen los sencillos “¿Dónde quedó el amor?”, “Esa palabra” y “Necesito una compañera”, una nueva versión de un clásico de Marco Antonio Solís.

“Quiero seguir compartiendo canciones, porque es muy necesario hacerlo. Para mí hacer una canción es terapia, me hace verme en el mapa, entender situaciones, resolver problemas o descubrir caminos. Después ver cómo esas canciones las canta la gente, me llena el corazón”, finalizó.