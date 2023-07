De Peso Pluma a Bob Dylan: Barack Obama escuchó a estos artistas durante el verano

La colaboración entre Peso Pluma y Yng Lvcas con la canción "La Bebe" fue una de las canciones que disfrutó el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama este verano.

"Como hago todos los años, aquí hay algunas canciones que he estado escuchando este verano, una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Espero escuchar lo que me he perdido", compartió el político en sus redes sociales.

Del mismo modo, Obama compartió que los artistas que estuvieron recientemente en su playlist fueron Drake, Nicky Minaj y 2pac con las canciones "Who Told You", "Princess Diana" y "California Love", respectivamente.

Una de las artistas que más impresionó a los seguidores del ex mandatario estadounidense fue Rosalía junto a su prometido Rauw Alejando con la canción "Vampiros".

Like I do every year, here are some songs I’ve been listening to this summer — a mix of old and new. Look forward to hearing what I’ve missed. pic.twitter.com/H2Do2iaD1p — Barack Obama (@BarackObama) July 20, 2023

Aunque Barack Obama sorprendió con sus gustos actuales, tampoco dejó de lado algunos clásicos como Aretha Franklin, The Rolling Stones y Bob Dylan.

"Muchas gracias por compartir la lista de reproducción. El último de diciembre me ha ayudado mucho porque tuve buena música para escuchar, varias veces", y "Arya Star, mi chica de casa, llegó a la lista de verano de Obama" fueron algunos de los comentarios que recibió luego de compartir su lista musical.

Algunas artistas que se repitieron respecto al listado de 2022 fueron SZA y Rosalía, aunque ésta última se posicionó por la canción "Saoko".

Asimismo, en esta ocasión Beyoncé, Bad Bunny y Kendrick Lamar no lograron satisfacer los gustos de Obama, pues no se encontraron en la lista como en la del año pasado.