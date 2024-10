¿De qué trata Robot Salvaje? la historia de la película que lidera en los cines

Con el primer lugar en las taquillas de los cines y el 98 por ciento en Rotten Tomatoes, sitio dedicado a sintetizar las reseñas de críticos de cine, Robot Salvaje se posiciona como una de las películas de animación que está por convertirse en uno de los clásicos de DreamWorks.

Durante su primera semana de estreno, Robot Salvaje se posicionó en el primer lugar de la taquilla gracias a que recaudó 35 millones de dólares en tan solo tres mil 962 salas de cine. Las cifras revelan lo plasmado en las críticas de Rotten Tomatoes, donde aseguran que la animación "roba corazones de jóvenes y viejos" con su "historia emotiva".

Pero, ¿de qué trata Robot Salvaje?, ¿cuál es el argumento que ha encantado a chicos y grandes? Aquí te contamos todo lo que debes saber de la nueva película de DreamWorks.

La cinta animada, que narra la historia de un robot que llega a una isla dominada por animales salvajes, tiene el potencial para convertirse en un clásico / Foto: Robot Salvaje / Universal Pictures

¿De qué trata Robot Salvaje?

Robot Salvaje es una adaptación animada de la novela, que lleva el mismo nombre que la película, del ilustrador Peter Brown, la cual es catalogada como el mejor Best Sellers para niños y jóvenes, por The New York Times.

La película Robot Salvaje cuenta la historia de ROZZUM 7314, una robot que, tras una tormenta, se extravía en una isla gobernada por animales salvajes. ROZ está programada para no romper una serie de reglas, como no dañar a ningún ser vivo y cumplir cualquier tarea que le sea asignada.

En su paso por la isla, ROZZUM 7314 comienza a aprender el lenguaje de los animales e incluso se hace cargo de un ganso, del que se convierte en su madre adoptiva, pues decidió cuidarlo desde que era un huevo porque rompió el nido de su madre.

Mediante una hora y 42 minutos de duración, Robot Salvaje muestra como ROZ asume la responsabilidad de enseñarle las nociones básicas de la vida, para que después pueda nadar y volar, y así pueda migrar en invierno a territorios más cálidos junto al resto de su especie.

Robot Salvaje. Foto: Cortesía Universal.

¿Quiénes forman parte del doblaje de Robot Salvaje?

Robot Salvaje está dirigida por Chris Sanders, la mente creadora detrás de clásicos como Lilo & Stitch y Cómo entrenar a tu dragón.

